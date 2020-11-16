В Донском мужчина за семь лет «сжёг» электричества на 1,2 млн рублей

Потребитель самовольно демонтировал счетчик, и долгое время не оплачивал счета.

Донской городской суд рассмотрел иск АО «ТНС энерго Тула» к местному жителю, который почти семь лет не платил за электричество. В декабре 2013 года организация заключила с мужчиной договор на поставку электроэнергии.

При проверке выяснилось, что потребитель самовольно демонтировал счётчик, не уведомив ресурсников. Количество неучтённой электроэнергии составило 168423 кВт/ч, а её стоимость превысила 1,2 млн рублей.

Суд полностью удовлетворил требования истца. Недобросовестный потребитель обязан оплатить все счета за несколько лет, а также госпошлину – всего 1253606 рублей.