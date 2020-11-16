В тульском детском саду нашли антикоронавирусные нарушения

В Тульской области продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы образовательных учреждений в условиях COVID-19.

За последнюю неделю специалисты посетили 15 школ, 14 детских садов и 6 учреждений дополнительного образования. В одном из детсадов были выявлены нарушения, в отношении ответственного лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, материалы направлены в суд.