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Глава тульского Роспотребнадзора: бесплатные тесты на ковид выполняются за два дня

Глава тульского Роспотребнадзора: бесплатные тесты на ковид выполняются за два дня

На сегодняшний день уровень тестирования населения Тульской области всеми лабораториями составляет 255 случаев на 100 тыс. человек в сутки.

В абсолютных числах: обследовано 392 тыс. человек, на них было потрачено 445 тыс. тестов с учетом повторных. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области сообщил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.

Глава Роспотребнадзора рассказал, какую работу проводит ведомство для выполнения поставленной ранее задачи по оптимизации лаборатории и получению результатов тестирования не позднее, чем через 48 часов.

– Мы выполнили поставленную задачу. Я могу сообщить по лаборатории Роспотребнадзора. С мая мы объединили две лаборатории: особо опасных природно-очаговых инфекций и токсикологической, штат их был увеличен с 10 человек за счет специалистов из районов и на сегодняшний день составляет 22 человека. В результате этого мы сейчас имеем следующие результаты: примерно в сутки выполняется 700 исследований. Максимальное время ожидания результата анализа в лаборатории – 2 суток. Наш контингент – это преимущественно тяжелые больные с пневмонией и те контактные, которых не могут себе позволить протестировать лабораторные службы системы здравоохранения в силу различных причин, – рассказал главный санитарный врач региона.

Зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков уточнил, что сокращенные сроки тестирования с момента забора материала для исследования и до получения результата начнут повсеместно применяться с 20 ноября.

– Мы увеличили время работы лабораторий – они работают в режиме 7/24. Направили дополнительных людей для проведения и сортировки данных результатов. Две крупные лаборатории перешли на систему учета по штрих-кодированию. С сегодняшнего дня еще одна лаборатория введена в эту систему, что позволит быстро разбирать поступающие анализы, – отметил Марков. – Также нам помогают экспресс-тесты, которые доведены до лечебных учреждений. На данный момент было заказано 11 тысяч, сейчас сделали еще один заказ, чтобы запас увеличить до 20 тысяч.

Также ведется работа по синхронизации анализов с программой «Доктор71», чтобы пациенты не отзванивались на горячую линию, а в своем личном кабинете могли получить результаты анализа. По состоянию на 12 ноября 90% анализов уже находятся в данном кабинете.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:09 −11
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