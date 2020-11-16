Под Тулой военнослужащие возводят мост через Упу для жителей села

Несколько километров в объезд или прямиком по мосту? Этот вопрос для жителей деревень Новое и Старое Берковое буквально через несколько дней перестанет быть проблемой. Военнослужащие в рамках тактических учений завершают монтаж мостового сооружения через реку Упу: он свяжет населенные пункты с селом Опочня, даст жителям кратчайший путь к цивилизации.

Здесь строят военнослужащие 69-й отдельной бригады МТО Западного военного округа. Проводят учения, строят мост, но не разбирают его, а безвозмездно оставляют жителям в постоянное пользование. Так в Тульской области они работают с 2018 года.

Местный житель Николай Балалаев:

Николай Балалаев –Я и моя семья живем здесь, 23 года работал председателем колхоза (потом СПК) «Красная звезда», с 1983 года. Этот мост через Упу связывает мой бывший колхоз и населенные пункты Новое Берковое и Старое Берковое и молочно-товарную ферму. В 83-м я пришел работать, а весной размыло единственный деревянный мост, который связывал нас с «большой землей». Мост этот низководный, его затапливает каждую весну. И мы приняли решение строить новый. Строили хозспособом, за счет своих средств. Без моста никак: нам приходилось делать крюк в восемь километров, чтобы привезти молоко. А жителям и того больше — около 15 км в объезд. Тот мост простоял долго, 36 лет, но и его размыло, он накренился.

– Мы благодарны, что так решилась наша ситуация, поскольку других вариантов получить хороший крепкий автомобильный мост у нас не было, – продолжает Николай Балалаев. – То, что вблизи в радиусе 5 км есть нормальный мост, лишало нас возможности получить финансирование на строительство нового сооружения. Сейчас мост нам строят военные, надеемся, он послужит нам долгие годы.

Сейчас в ближайших населенных пунктах живут порядка ста человек. Летом число тех, кому этот мост пригодится, доходит до пятисот.

Николай Никитин, командир второй монтажной роты 69-го 462 отдельного мостового батальона:

Николай Никитин – Мы возводим капитальный мост из прокатных балок. Будет построено шесть пролетов. Мост будет автомобильным, по нему сможет ездить не только легковой транспорт, но и сельхозтехника. Ширина моста составит 4,2 м, длина — 72 м. Мост возводится на жестких металлических сваях. Мост соединит две деревни. К работам мы приступили 3 ноября, срок окончания работ – 22 ноября, в сроки мы укладываемся. Всего при сборке мостового сооружения занято около 60 военнослужащих, используется 15 единиц техники. Игорь Сиунов: Заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Игорь Сиунов – По договоренности губернатора Алексея Дюмина с Минобороны продолжается сотрудничество. В текущем году наши коллеги из Минобороны продолжили строительство мостов на территории Тульской области. Уже было построено пять сооружений, до конца года построят еще пять: в Белевском, Веневском, Дубенском, Кимовском районах, всего четыре автомобильных моста и один пешеходный. Работы будут завершены во второй половине декабря 2020 года. С Минобороны мы сотрудничаем с 2018 года, всего за это время возведено 14 таких мостов . Плюс пять за этот год — всего 19. Надеемся, сотрудничество продолжится!

Командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым в соответствии с обращением губернатора Тульской области Алексея Дюмина принято решение о возведении на территории Тульской области пяти мостов для улучшения сообщения между населенными пунктами региона.

Для выполнения задачи привлечены подразделения отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые в рамках тактико-специальных учений возведут пять мостовых переходов протяженностью от 12 до 75 метров через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через ручей в деревне Грибовка Тульской области.

После постройки и проведения необходимых экспертиз мосты будут переданы на баланс муниципалитетов. Переправы соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений.