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Алексей Дюмин: «В каждой больнице должен быть колл-центр по приему звонков!»

Алексей Дюмин: «В каждой больнице должен быть колл-центр по приему звонков!»

На заседании оперштаба губернатор поручил использовать по максимуму все технические возможности связи.

Свой отчет представил Владимир Даильнев, главный врач Тульской областной клинической больницы №2 имени Л. Н. Толстого:

Владимир Даильнев

– Нагрузка на медицинских работников поликлиники сейчас резко возросла. На 16 ноября в поликлинике наблюдаются 1362 пациента с повышением температуры, острыми респираторными заболеваниями, коронавирусной инфекцией, контактные. С целью оптимизации работы проведен ряд мероприятий. Для работы в первичном звене в качестве врачей-терапевтов привлекаются ординаторы медицинского института ТулГУ. К нам пришли и уже работают терапевтами три человека, два человека — обучающиеся по целевому направлению от нашего лечебного учреждения. Студенты старших курсов трудоустроены в поликлинику для работы в качестве среднего медицинского персонала — это еще пять человек. А студенты медицинского колледжа — семь человек — по разработанному алгоритму обзванивают пациентов, которым уже выдан листок нетрудоспособности по карантину или которые получают амбулаторное лечение.

В больнице дополнительно к двум имеющимся открыта третья телефонная линия для возможности вызова врача на дом. Функционирует телефон горячей линии учреждения. Организован прием впервые обратившихся пациентов дежурными терапевтами в две смены.

– Надо посмотреть, какие еще технические возможности есть, можно ли организовать колл-центр внутри медучреждения, — прервал речь Даильнева Алексей Дюмин. — Это очень быстро разворачиваемая аппаратура, и ряд учреждений здравоохранения уже у себя это внедрил. У вас был Ростелеком?

– На сегодняшний день пока специалистов не было.

– Ситуация касается большинства наших учреждений, на это надо обратить внимание. Работа должна быть сделана в кратчайшие сроки, будь даже это втридорога. Станция снимает нагрузку с операторов. Один оператор на современной станции — так намного КПД повышается. А если сидеть на аппаратах, которые в поликлиниках, с затертыми кнопками, тут хоть на пять человек увеличивай штат, работа по принятию звонков не улучшится. Надо не только увеличивать персонал, но и использовать все технические возможности. А они не отработаны до конца. Это плохо.

Даильнев продолжил:

– Говоря о возможности проведения телемедицинских консультаций, мы с сегодняшнего дня начали применять эту методику. Пациенту, у которого есть смартфон, приходит СМС, и по ссылке он налаживает прямую связь с врачом, который может его проконсультировать.

– Не говорите гоп, пока не перепрыгнете! — снова вмешался губернатор. — Надо понять, насколько это работает, насколько эффективно, потому что это достаточно трудоемкий процесс обмена информацией, вхождение в коммуникацию с пациентом — это требует дополнительного времени… Какая главная цель?

– Врач может проконсультировать пациента, открыть, продлить или закрыть больничный лист, назначить лечение. Разработана программа совместно с министерством по информатизации, за сегодня уже записано порядка 20 человек и 8 мы уже проконсультировали. Методика достаточно интересная и, конечно, она только в начале своего применения.

– Сейчас идет пусконаладочная работа, — сказал Дюмин. — Надо ее внедрять, смотреть шероховатости, здесь есть возможности модернизации и ускорения процесса. Если будут какие-то сбои, не надо сидеть на месте, а срочно обозначать их. И компьютер должен быть современным, не за каким раньше в «Тетрис» играли. Что у вас с лекарственным обеспечением?

– По лекарственному обеспечению проблем нет. На прошлой неделе получили достаточно препаратов для амбулаторного лечения. На базе стационара функционирует инфекционный госпиталь, он также препаратами обеспечен.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:07 −1
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