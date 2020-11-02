В Тульской области военнослужащие построят пять новых мостов

Фото из архива Myslo.

Работы пройдут в рамках учений, протяженность переправ составит от 12 до 75 метров.

Командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым в соответствии с обращением губернатора Тульской области Алексея Дюмина принято решение о возведении на территории Тульской области пяти мостов для улучшения сообщения между населенными пунктами региона.

Для выполнения задачи будут привлечены подразделения отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые в рамках тактико-специальных учений возведут пять мостовых переходов протяжённостью от 12 до 75 метров через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через ручей в деревне Грибовка Тульской области.

Ширина мостовых переходов составит 3,8 м. После постройки и проведения необходимых экспертиз мосты будут переданы на баланс муниципалитетов. Переправы соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояния до социальных учреждений.

Участвующие в учениях военные уже прибыли в Тульскую область и доставили мостовые комплекты к местам проведения работ. Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа.