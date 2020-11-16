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800 вернувшихся из-за границы туляков могут получить штраф за отсутствие тестов на коронавирус

800 вернувшихся из-за границы туляков могут получить штраф за отсутствие тестов на коронавирус

Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил глава управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

С 1 августа в Тульскую область вернулись 15 206 человек. Из них результаты обследования на коронавирус представил 14 841 человек. Таким образом неизвестен результат тестирования 365 жителей региона.

Руководитель ведомства отметил, что за своевременное отсутствие данных о прохождении теста было возбуждено около 800 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов. В суды передано 145 дел об административном правонарушении, рассмотрено только 42, сумма наложенных штрафов составила 569 тыс. рублей.

– Для нас сумма штрафов – второстепенная задача. Самое главное – понимание того, сколько человек прибывает из-за границы в наш регион, и организация работы по тестированию их в кратчайшие сроки. Люди, которых мы не контролируем, выходят на работу на предприятия и могут быть очагами распространения инфекции. А это дополнительные риски, – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Сюжет: Коронавирус
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