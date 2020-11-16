Более 50% заболевших коронавирусом и гриппом – это Тула

На прошедшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 14%.

Глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев озвучил на оперативном совещании правительства региона статистику по заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями.

Согласно официальным данным, на минувшей неделе впервые в этом сезоне заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 14%.

– При этом среди детей ситуация спокойная. А вот максимальное завышение порогового значения – на 73% – наблюдается среди взрослого населения. Только два очага заболеваемости гриппом было зафиксировано в образовательных учреждениях, – отметил главный санитарный врач региона.

По данным ведомства, основное место заражения детей простудными заболевания – семейные очаги.

Также Александр Ломовцев отметил, что основная часть заболевших простудными заболеваниями – 50% в Туле. Аналогичная ситуация и по заболеваемости коронавирусом – примерно 50% тех, у кого выявлен коронавирус, это жители регионального центра.