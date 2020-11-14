В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.
14 ноября в 08:15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о понижении давления холодного водоснабжения в городе Донской.
Причина отключения водоснабжения - порыв трубопровода диаметром 300 мм.
В зону отключения попало около 2300 домов различной этажности.
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.