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В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды

В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

14 ноября в 08:15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о понижении давления холодного водоснабжения в городе Донской.

Причина отключения водоснабжения - порыв трубопровода диаметром 300 мм.

В зону отключения попало около 2300 домов различной этажности.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:24 +2
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Место
ДонскойТульская область

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