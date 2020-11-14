В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды

14 ноября в 08:15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о понижении давления холодного водоснабжения в городе Донской.

Причина отключения водоснабжения - порыв трубопровода диаметром 300 мм.

В зону отключения попало около 2300 домов различной этажности.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.