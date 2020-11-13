Тульская область собрала рекордный урожай зерна

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А по урожаю рапса наш регион занял третье место по стране.

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Тульской области Алексеем Степиным. На ней были озвучены ключевые показатели отрасли. В этом году регион собрал рекордный урожай зерна. По предварительным итогам, намолочено более 2,5 млн тонн.

Посевная площадь превысила 927 тысяч га. Это лучший результат с 2000 года. Лидеры по валовому сбору зерна – Ефремов, Куркинский, Чернский и Тепло-Огаревский районы. В Каменском районе отмечена наибольшая урожайность зерновых с 1 гектара.

Собрано более 157 тысяч тонн рапса. По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и третье – в стране. Урожай картофеля – более 560 тысяч тонн, это второе место в стране. Собрано порядка 70 тысяч тонн овощей, засеяно 300 тысяч гектаров озимых культур.