Администрация Тулы планирует продать акции «Спецавтохозяйства»

Они включены в прогнозный план приватизации. Срок – до 31 декабря.

На повестку дня предстоящего заседания Тульской городской Думы вынесен вопрос об установлении начальной цены приватизируемого муниципального имущества. Проект внесен главой администрации города Дмитрием Миляевым.

В план приватизации включены акции АО «Спецавтохозяйство». 135 463 акции предприятия (49% от общего числа) предварительно оцениваются в 175 647 000 рублей. Срок приватизации – до 31 декабря текущего года. Таким образом, если городские депутаты поддержат инициативу Дмитрия Миляева, «Спецавтохозяйство» полностью окажется в частных руках – 51% акций предприятия уже принадлежит частному лицу.

Основным заказчиком «Спецавтохозяйства» является городское управление по благоустройству, а чистая прибыль предприятия за прошлый год составила около 3 млн рублей.