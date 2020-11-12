В Тульской области в два раза сократят выдачу регистраций иностранцам

Всего в 2021 году будет выдано 39 325 разрешений на временное проживание на территории РФ.

9 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства на 2021 год.

Всего будет выдано 39 325 разрешений. В этом году квота была в полтора раза больше – 60 270 разрешений.

В Тульской области число иностранцев, претендующих на проживание в регионе, составит 1000 человек.

Наибольшее число разрешений по квотам получили Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Наименьшее – Ненецкий автономный округ.