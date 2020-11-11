В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального таксиста без прав

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В среду, 11 ноября, в рамках профилактического рейда «Такси» сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле остановили Hyundai Solaris, водитель которого нелегально перевозил пассажиров. Кроме того, по данным источника Myslo, у водителя не было страховки, а сам мужчина весной текущего года был лишен водительского удостоверения за пьяную езду.

В отношении водителя были составлены два административных материала по ч. 2 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Выяснилось, что таксист работает по лицензии, выданной в Подмосковье, а значит, не имеет права перевозить пассажиров в Тульской области. Водителя отстранили от управления автомобилем, а машину доставили на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в очередной настоятельно рекомендуют гражданам пользоваться услугами легальных такси! Важно понимать, что нелегальные перевозчики не несут никакой ответственности за качество своих услуг, за жизнь и здоровье пассажиров, а также часто игнорируют требования ПДД и законодательства в области оказания услуг населению. Берегите себя и своих близких!