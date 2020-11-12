В Донском слабоумный с собутыльником насмерть забили приятеля

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В Донском Тульской области Следственный комитет завершил расследование в отношении двух местных жителей. Мужчины обвиняются в избиении своего приятеля, который от полученных травм умер (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено 1 сентября этого года.

«33-летний житель региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своим 26-летним знакомым в ходе ссоры нанес мужчине, находящемуся в их компании, многочисленные удары в область головы и туловища, от которых последний скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Во время предварительного следствия установили, что один из мужчин по своему психическому состоянию не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому следователь вынес постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

В отношении второго фигуранта уголовного дела, обвиняемого следствием в по ч. 4 ст. 111 УК РФ, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.