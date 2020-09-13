Тулячка призналась в фиктивной регистрации иностранцев

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Тульские стражи порядка выявили очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, на этот раз в поле зрения полиции попала 55-летняя женщина. Она зарегистрировала в своем доме на территории Скуратовского микрорайона пятерых граждан другого государства.

«При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания. Подобные действия имеют признаки нарушения законодательства. Тулячка призналась в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» ведется работа по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося», — сообщает пресс-служба региональной полиции.