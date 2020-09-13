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Тулячка призналась в фиктивной регистрации иностранцев
Изображение ?? ? с сайта Pixabay

Тулячка призналась в фиктивной регистрации иностранцев

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Тульские стражи порядка выявили очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, на этот раз в поле зрения полиции попала 55-летняя женщина. Она зарегистрировала в своем доме на территории Скуратовского микрорайона пятерых граждан другого государства.
 

«При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания. Подобные действия имеют признаки нарушения законодательства. Тулячка призналась в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» ведется работа по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося», — сообщает пресс-служба региональной полиции.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +6
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