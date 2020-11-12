Министр молодежной политики Тульской области о грантах, акции «Мы вместе» и поддержке талантливой молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области

О грантах для талантливой молодежи

Министр сообщил, что в регионе для поддержки талантливой молодежи предусмотрены различные программы.

Гранты на реализацию проектов до 500 тысяч рублей в этом году получили 15 некоммерческих организаций. Субсидии до 100 тысяч рублей получили девять победителей конкурсного отбора гражданских инициатив в сфере развития добровольчества. С 2020 года министерством в два раза увеличена общая сумма грантов конкурса молодежных проектов, их получили 24 представителя инициативной молодежи.

Уже в начале следующего года в регионе стартуют конкурсы на гранты правительства Тульской области на поддержку молодежных инициатив. На нее могут рассчитывать общественные организации и физические лица.

Проект одного автора может получить 100 тысяч рублей. По словам Алексея Давлетшина, на следующий год на такую поддержку заложено 2 млн рублей.

Организация может получить до полумиллиона. На такие проекты на 2021 год выделено 6 миллионов рублей.

В этом году в регионе запустили новую меру поддержки — гранты для людей старше 30 лет. В 2021 году она продолжится.

Первые конкурсы с грантовой поддержкой стартуют в начале следующего года. Алексей Давлетшин предложил активной молодежи следить за обновлениями на сайте министерства mmp.tularegion.ru.

Кроме того, туляки могут участвовать и в получении федеральных грантов, на которые Росмолодежь выделяет более 2 млрд рублей ежегодно. Туляки в 2020 году получили в общей сложности гранты на 14 млн рублей.

Акция #Мы вместе

Туляки хорошо помнят эту полезную акцию. Ее запустили в регионе 16 марта 2020 года, когда в Тульской области Указом губернатора был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

В «первой волне» акции приняли участие 400 волонтеров. Они оказывали помощь пожилым людям и тем, кто находился на самоизоляции. Они доставляли продукты и лекарства, помогали с оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора. С начала пандемии добровольцы региона приняли и обработали более 5000 заявок и доставили более 25 000 продуктовых наборов.

По словам Давлетшина, в волонтерском штабе были и настоящие рекордсмены: те, кто обработал более 130-150 заявок и лично доставил 700-800 наборов.

С 27 октября штаб возобновил работу. Сейчас в нем уже 154 волонтера, которые обрабатывают по 40 заявок в день, и число звонков только растет. Ребята уже обработали более 200 заявок: они помогают тем, кто соблюдает режим самоизоляции, — это люди старше 65 лет. Часть заявок обрабатывают работники социальных служб, часть — штаб акции #Мы вместе.

– Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, — говорит Алексей Давлетшин. — Кроме того, ребятам предоставлен бесплатный проезд в транспорте. Пока — в Туле, но переговоры по возможности бесплатного проезда в муниципалитетах ведутся.

Патриотические акции

По словам Алексея Давлетшина, в этом году молодежь активно участвовала в мероприятиях Года памяти и славы. Такое поручение ставил министерству на этот год в своем Послании губернатор Алексей Дюмин. В качестве волонтеров, непосредственных участников и организаторов молодые люди выступили в таких акциях, как «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Огненные картины», «Живой урок истории», «Без срока давности» и многих других. С января по ноябрь проведено 219 мероприятий, из них — 121 дистанционно, в которых приняло участие более 73 тысяч молодых туляков. Еще около 100 мероприятий пройдут до конца этого года.

Министр сообщил, что одной из основных задач министерства на следующий год является начало реновации Тульского областного центра молодежи. Уже разработаны концепция, проектно-сметная документация и дизайн-проект. Капремонт планируется полностью завершить к 2023 году.

– Это будет центр притяжения молодежи, местом поддержки их инициатив, проведения досуга, ресурсной базой. Регион получит многофукциональную площадку для проведения крупных мероприятий, — отметил Алексей Давлетшин.