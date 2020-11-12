Для тульских колоний закуплено достаточно противовирусных препаратов и тестов на COVID-19

Пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В учреждениях ФСИН работают бригады из сотрудников и осужденных для дезинфекции зданий.

В учреждениях УФСИН для предупреждения коронавируса проводятся противоэпидемические мероприятия.

Организован ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы с обязательной термометрией. Лица с признаками инфекционных заболеваний и с повышенной температурой тела не допускаются в учреждения.

На территории исправительных учреждений и следственных изоляторов введено обязательное использование средств индивидуальной защиты всеми сотрудниками и работниками, а также подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. Организована работа «санитарных патрулей», которые за этим следят.

Увеличена кратность проведения уборок с применением моющих и дезсредств. По пятницам – санитарный день с проведением дезинфекционных мероприятий во всех помещениях и на объектах учреждений УФСИН, созданы бригады из числа сотрудников и осужденных для проведения дезинфекции зданий и сооружений. К дезинфекции привлекают МЧС.

На базе одного из учреждений сформирована современная ПЦР-лаборатория.

Там проводят исследования на наличие новой коронавирусной инфекции у сотрудников, работников и лиц, содержащихся в учреждениях.

Приобретено достаточное количество диагностических тест-систем с расчетом еженедельной потребности. Создана оперативная группа медицинских работников для отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Проведена подготовка медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактики новой коронавирусной инфекции.

За истекший период 2020 года проведено 2327 исследований, обследовано 1462 подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 865 сотрудников и работников.

В учреждениях УФСИН России по Тульской области в наличии имеется достаточное количество противовирусных препаратов и препаратов для симптоматической и патогенетической терапии, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (маски/респираторы, защитные костюмы, бахилы, перчатки и пр.).