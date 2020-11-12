Безработный туляк украл самовар, проигрыватель и велосипед

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник украл с территории домовладений в Скуратовском районе самовар, проигрыватель виниловых пластинок и велосипед.

Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный 43-летний ранее судимый местный житель.

Ущерб от кражи составил 15 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».