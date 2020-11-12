Безработный туляк украл самовар, проигрыватель и велосипед
Воришку задержали сотрудники полиции.
В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некий злоумышленник украл с территории домовладений в Скуратовском районе самовар, проигрыватель виниловых пластинок и велосипед.
Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный 43-летний ранее судимый местный житель.
Ущерб от кражи составил 15 тысяч рублей.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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