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Безработный туляк украл самовар, проигрыватель и велосипед

Безработный туляк украл самовар, проигрыватель и велосипед

Воришку задержали сотрудники полиции.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, некий злоумышленник украл с территории домовладений в Скуратовском районе самовар, проигрыватель виниловых пластинок и велосипед. 
 
Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный 43-летний ранее судимый местный житель.
 
Ущерб от кражи составил 15 тысяч рублей.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:37 +2
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