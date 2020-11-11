В Тульской области применяют 15-минутные тесты на ковид и новые алгоритмы лечения

По словам Маркова, 18 тысяч медицинских работников выходят на работу для решения ежедневных задач.

Сколько сейчас свободных коек?

Основная задача регионального минздрава — обеспечить резерв коек в коронавирусных госпиталях.

В данный момент в Тульской области развернуто 1603 койки, занято 1424, свободно 179. В плане еще 300 коек — в военном санатории «Слободка» и в реабилитационном центре Тульской областной клинической больницы.

В регионе работают 9 инфекционных госпиталей — в Туле, Алексине, Ефремове, Новомосковске, Щекино.

Дмитрий Марков В Тульской области более 2300 медработников задействованы в борьбе с ковидом, из них — 125 из других регионов. Более 500 медиков — это студенты и ординаторы мединститута ТулГУ, 180 студентов областного медколледжа. 96 ребят работают в инфекционных госпиталях региона в качестве среднего медперсонала. Более 80 студентов и ординаторов мединститута вышли на работу в Центр медицины катастроф.

Больше месяца в регионе работает виртуальный госпиталь. Ежедневно ведущие специалисты областной больницы по видеосвязи консультируют пациентов инфекционных госпиталей региона. Каждый пациент — под присмотром команды врачей: пульмонолога, кардиолога, эндокринолога, реаниматолога и других узкопрофильных специалистов. Эта работа уже дает свои результаты: выстроен единый стандарт оказания помощи по всем госпиталям.

При непосредственном участии Алексея Дюмина сформирован запас средств индивидуальной защиты для медиков. За последние две недели от социальных партнеров поступила крупная партия СИЗ: более 3 млн масок, почти 30 тысяч респираторов, более 6 тысяч защитных очков и экранов, более 20 тысяч защитных костюмов.

Тесты на ковид за 15 минут и запас лекарств

На сегодняшний день порядка 5000 пациентов находятся на амбулаторном лечении, их них более 1300 — с минимальными симптомами. 1424 человека — на стационарном лечении, из них 91 подключен к ИВЛ.

Дмитрий Марков отметил, что в большинстве случаев коронавирус протекает без тяжелых осложнений, а значит, лечиться можно дома, под наблюдением медработника. Это общемировая практика.

В ближайшее время планируется стабилизировать ситуацию с оказанием медпомощи на дому — за счет быстрого тестирования (результат за 15 минут) на COVID-19 и своевременного начала лечения — прямо в день подтверждения коронавирусной инфекции у пациента.

Таких тестов закуплено и распределено по поликлиникам уже более тысячи, в ближайшее время их количество увеличится до 10 тысяч.

Из федерального бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на дому региону выделено 55 млн рублей. Это антибактериальные, противовирусные, гормональные препараты и антикоагулянты.

Пациентам с подтвержденным COVID-19 препараты будут выдаваться бесплатно. В соответствии с последними временными рекомендациями Минздрава РФ для лечения амбулаторных пациентов утверждено 7 схем с использованием 16 препаратов. Схему лечения будет определять лечащий врач.

Новый алгоритм лечения и необходимость в КТ

При первых симптомах необходимо вызвать участкового врача из поликлиники. Терапевт будет приходить на вызов с экспресс-системой для проведения теста за 15 минут и лекарствами, необходимыми в случае подтверждения инфекции.

Таким образом, пациенты уже в начале заболевания будут получать квалифицированную медицинскую помощь и бесплатные лекарства.

У каждого медработника, который осматривает пациента на дому, есть чек-лист с тремя параметрами. Врач принимает решение — может ли заболевший продолжать лечение дома или ему необходима госпитализация.

В соответствии с последними методическими рекомендациями лечиться амбулаторно могут пациенты с легким течением болезни (сатурация не меньше 95%, температура менее 38 градусов, частота дыхательных движений не больше 22). В первый день врач назначает пациенту лечение, выдает лекарства, а затем контролирует его состояние по телефону раз в три дня. Если пациенту становится хуже, необходимо незамедлительно вызвать врача на дом. Если у пациента болезнь протекает легко, но он относится к группе риска, его госпитализируют.

У коронавируса есть выраженные проявления — это, как правило, высокая температура, одышка, сухой кашель.

Дмитрий Марков отметил, что использование различных памяток по лечению из непроверенных источников, рекомендаций друзей и родственников может не только не помочь, но и навредить. Необходимость забора анализа на COVID-19 определяет медицинский работник с учетом симптомов и эпиданамнеза пациента. То же касается и компьютерной томографии, которая связана с высокой лучевой нагрузкой на организм пациента.

- Ряд пациентов воспринимает КТ как фотоснимок. Компьютерная томография несет определенную рентген-нагрузку. Без симптомов одышки, серьезных проявлений со стороны поражения легких, смысла проводить КТ не имеет. Это должен определить врач.

С местными производителями заключены договора на получение кислорода. За этим ведется ежедневный контроль.

Пожилые лица — в зоне риска

Дмитрий Марков отметил, что особое внимание в период пандемии уделено старшему поколению. Пилотный проект по телемедицинскому мониторингу для жителей старше 65 лет с повышенным артериальным давлением будет запущен при поддержке одного из крупнейших банков.

Голосовой робот дважды в неделю будет обзванивать порядка 5000 пациентов, уточнять состояние их здоровья и артериальное давление.

Результаты обзвона будет анализировать лечащий врач. При отклонении от нормы он свяжется с пациентом для коррекции лечения. Планируется, что первыми участниками проекта станут жители районов области с наиболее высокой смертностью от болезней системы кровообращения.

- Соблюдение санэпидрежима на работе, в городе — в магазине, кино, спортзале; ограничение социальных контактов, взвешенное отношение к своему здоровью — отказ от самолечения, использование дистанционных способов для записи к врачу или уточнения результатов анализов, а во время болезни — выполнение рекомендаций медработника — такие простые правила серьезно разгрузят систему здравоохранения региона, помогут медработникам оказывать качественную и своевременную медпомощь тем, кому она необходима, — еще раз напомнил Дмитрий Марков.

По словам Дмитрия Маркова, тест на коронавирус нужно делать при наличии пневмонии, медработникам и социальным работникам, которые должны идти в определенную среду, и «контактным» людям. По сравнению с весной, их количество выросло. Это говорит о том, что туляки не соблюдают дистанцию.

В каких случаях необходимо посещать поликлинику?

Зампред правительства отметил, что во всех больницах потоки пациентов распределены — для людей с повышенной температурой есть отдельные входы в поликлинику.

- Если у вас температура выше 38°, нужно вызывать врача на дом, в больницу ни в коем случае не приходить. Если появилась одышка, вызывайте скорую.

По словам Дмитрия Маркова, «контактным» тоже приходить в больницу не надо, медики должны взять анализ на дому.

Всё что касается простудных заболеваний с невысокой температурой, заболевшим нужно идти в больницу к врачу. Но при этом не забывать про дистанцию и маски.

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