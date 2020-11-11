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В Туле многоквартирный дом частично остался без газа: кто виноват?

В Туле многоквартирный дом частично остался без газа: кто виноват?

Жители 36 квартир девятиэтажки третьи сутки остаются без газа. И кто его вернет – не ясно.

В редакцию Myslo обратились туляки, обеспокоенные отсутствием газа в одном из подъездов дома №16б по ул. Серебровская в Туле.

«У родителей третьи сутки в нет газа во всем подъезде. В соседнем есть. Звонили в Горгаз, те отсылают в управляющую компанию, в управляющей отсылают в Горгаз. Обращались в администрацию района, там говорят, что они не должны вмешиваться в разборки между управляющей компанией и Горгазом. В общем замкнутый круг. Люди не знают что делать», – говорится в обращении.

Редакция портала обратилась за комментариями в УК «Система» и в АО «Тулагоргаз». Результат оказался аналогичным тому, что и у жителей, пытавшихся найти ответственных за восстановление газоснабжения. Обе организации кивают друг на друга и говорят, что «это не наша зона ответственности». 

В частности, в АО «Тулагоргаз» рассказали, что 9 ноября во время планового технического осмотра внутридомового газового оборудования были выявлены неплотности на газовом вводе в подъезде №2.

«В целях безопасности и в связи с возникновением неустранимых утечек газа из внутридомового газового оборудования, отнесенного к общему имуществу дома, в 36 квартирах подъезда приостановлено газоснабжение. 
Для возобновления газоснабжения необходимы ремонтные работы на газопроводе», – пояснили в компании.

Отмечается, что между АО «Тулагоргаз» и ООО «УК «Система», в управлении которого находится данный дом, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

В АО «Тулагоргаз» уточнили:

«В компетенции АО «Тулагоргаз» – проведение технического обслуживания газового оборудования. Согласно законодательству устранение причин приостановки газа – лежит на заказчике – управляющей компании.
Восстановление газоснабжения в соответствии с договорными обязательствами будет возможно после проведения ремонтно-восстановительных работ и предоставления доступа во все квартиры для проверки газового оборудования».

При этом в УК «Система» прямо противоположная версия: у них нет допуска работы на газовом оборудовании.

А значит и ремонтировать газопровод они не могут. В УК уточнили, что уже направили соответствующее письмо в «Тулагоргаз».

По мнению жителей, самое время вмешаться прокуратуре и определить, по чьей вине их подъезд остался без коммунальной услуги.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:22 +5
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