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«Зеленый день» в Сбербанке: какие акции и скидки ждут клиентов?

«Зеленый день» в Сбербанке: какие акции и скидки ждут клиентов?

Мы поговорили с управляющим Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергеем Васильевичем Ющенко об акции Сбербанка «Зеленый день».

– Сергей Васильевич, что такое «Зелёный день Сбербанка»?

– Это наша традиционная акция скидок и специальных предложений, приуроченная ко дню рождения Сбербанка – 12 ноября. Идея дарить подарки в день рождения Сбера нашла положительный отклик у наших клиентов. Мы проводим «Зелёный день» уже в третий раз под девизом «Самый выгодный день в году!».

– В какие сроки проводится акция? Это один день больших скидок или несколько?

– «Зеленый день» –2020 состоится 11-12 ноября для частных клиентов и 11-17 ноября – для корпоративных клиентов. Сегодня, 10 ноября, можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения.

11 и 12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров. В целом в акции принимают участие более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам «Зелёного дня» — 2020.

Кстати, 11 ноября, в первый день праздника, на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

 – «Зеленый день» с каждым годом становится всё более масштабным. Какие акции ждут клиентов в 2020 году?

– В этом году мы предлагаем клиентам широкий спектр скидок и акций от компаний экосистемы и от наших партнеров, и впервые – специальные предложения на востребованные банковские продукты, а также на новинки Сбер Конф – приставку SberBox и подписку СберПрайм.

– Скидки на ипотеку – это действительно новинка «Зеленого дня». Расскажите о ней подробнее.

– Мы предлагаем клиентам скидку до 20% на квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка; забронировать квартиры можно на сайте ДомКлик). Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Найти жилье/Квартиры в новостройках» на DomClick.ru.

 – Какие компании экосистемы участвуют в акции? 

– Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберАвто, 2ГИС, СберЛогистика, СберСтрахование и прочие.

Кстати, СБЕР ЕАПТЕКА (крупнейшая в России сеть интернет-аптек) в Туле уже работает на самовывоз, количество заказов увеличилось в 1,5 раза. Клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ могут получить промокоды на скидку при покупке в рамках «Зеленого дня» (скидка 1000 рублей при первой покупке на 3999 рублей).

Отдельно скажу о СберАвто — это новый удобный сервис для выбора и покупки автомобилей онлайн, который входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Тульская область занимает второе место в Среднерусском банке (после Москвы) по количеству установок данного приложения.

– Какие же скидки приготовили компании экосистемы Сбера?

– Перечислю некоторые предложения. Их, конечно, гораздо больше – с полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

  • СберПрайм — одна подписка, которая дает много возможностей! Более 20 000 фильмов и сериалов в Okko, 40 млн треков в СберЗвуке, скидки на поездки в такси и готовую еду из ресторанов, доставка продуктов, СБЕР ЕАПТЕКА и другие преимущества. Это стоит всего 999 рублей на 2 года. При активном использовании подписки с ее помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;
  • SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц);
  • SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена – 3490 рублей);
  • Okko — 990 рублей за 3 месяца Оkko. Спорт + скидка 45% на продление на следующий год и 50% скидка на фильм. Смотрите 1 фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;
  • Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;
  • СберЗдоровье — скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + 2 консультации узких специалистов в течение года;
  • СберМобайл — скидка 25% на 3 месяца связи на все тарифы;
  • СБЕР ЕАПТЕКА – скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей.

– Какие еще компании предоставляют скидки в «Зеленый день»?

– Свои предложения делают более 170 партнеров Сбера, в том числе «Дочки-Сыночки», Xiaomi, McDonald’s, «220 Вольт», «Эльдорадо», Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», «Детский мир», Huawei и др.

Так, Xiaomi предлагает скидку до 24% на смартфоны, «Дочки-Сыночки» – скидку до 20% на одежду и обувь, McDonald’s — выгодную пару с куриными стрипсами и напитком за 99 руб., «Эльдорадо» — скидку до 30%, Lamoda — скидку 25% на весь ассортимент, Huawei – скидку 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары и т. д.

– Сергей Васильевич, участвуют ли региональные партнеры в «Зеленом дне»?

– Да, в акции участвуют региональные партнеры Тульского отделения Сбербанка. Например, компания-производитель натуральных сладостей «Сладкие радости» предлагает клиентам скидку в 25%. Также наш партнер – компания Devar, которая предлагает развивающие книги с дополненной реальностью, дарит скидку в 25% на свою продукцию.

Кроме того, наши партнеры – компании-застройщики – предлагают дополнительные скидки на квартиры в ЖК «Суворовский» и ЖК «Балтийский».

– Можно ли что-то предпринять, чтобы получить максимальные скидки и бонусы в ходе «Зеленого дня»?

– Для того чтобы получить значительные скидки в «Зеленый день» раньше других, нужно выполнить простые действия: авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя предложения от онлайн-кинотеатра Okko, «Ситимобил» и «Папа Джонс».

Чтобы получить еще больше скидок, необходимо будет заполнить анкету о своих интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы мы напомнили вам о начале распродажи, за этот шаг вы получите скидки от СберЗдоровья, СберМобайл и «220 Вольт».

А если пригласите друга на страницу «Зеленого дня», то выполнение этого шага подарит вам еще несколько предложений от Delivery Club, «Дочки-Сыночки» и Xiaomi.

Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице sber.ru/179. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

– Расскажите о предложениях для корпоративных клиентов. Кстати, почему для них акция длится более двух дней?

– В «Зеленый день» для бизнеса банк подготовил ряд предложений: бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%; зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес и т.д. Сроки оформления и получения продуктов для бизнеса больше, чем для физических лиц. Именно поэтому для удобства наших корпоративных клиентов мы увеличили срок акции.

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на sber.ru.

– Специальные предложения в рамках «Зеленого дня» будут доступны только онлайн?

– Все наши предложения доступны на сайте. Если участник акции обратится в отделение, то его в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции, а также помогут ознакомиться с предложениями на сайте. В отделениях банка доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса мы призываем пользоваться дистанционными сервисами. Это удобно и безопасно!

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