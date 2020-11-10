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Тульский рыбак поймал 20-килограммового толстолобика

Тульский рыбак поймал 20-килограммового толстолобика

Григорий Корабельников побил собственный рекорд!

Myslo уже рассказывал о тульском рыбаке, который выловил в пруду рыбу-монстра. Щука весом 16,5 кг попалась ему во время рыбалки 16 сентября.

На днях Григорий Корабельников побил собственный рекорд, поймав огромного толстолобика весом в 20 килограммов 700 граммов!

- Где рыбачил, говорить не буду. После того, как я «сдал» рыбное место в Басово-Прудном, туда толпами стали ходить рыбаки! Так что пусть останется моим секретом.

Сначала я даже не понял, что на удочку попалась рыба, подумал, что крючок зацепился за корягу. И вдруг она задвигалась! Рыба пошла влево, вправо! Хорошо, я успел ослабить леску.

Григорий Валерьевич сумел вытащить рыбу из воды и очень удивился улову. Дома вместе с женой толстолобика разделали. Кстати, внутри оказалась наживка. Очевидно, какой-то рыбак проиграл борьбу большому толстолобику.

В этот раз Григорий Корабельников поделил улов между родственниками.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:01 +7
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