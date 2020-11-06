В Тульской области подтвердились еще 130 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, выздоровели 82 человека, скончались двое. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразился 13 141 житель региона, вылечились 11 260, умерли 433.
В России за последние сутки обновился рекорд по количеству заболевших. Впервые этот показатель превысил 20 тысяч человек.
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