новости
новости
Регистрация
В Тульской области подтвердились еще 130 случаев коронавируса

В Тульской области подтвердились еще 130 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, выздоровели 82 человека, скончались двое. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразился 13 141 житель региона, вылечились 11 260, умерли 433.

В России за последние сутки обновился рекорд по количеству заболевших. Впервые этот показатель превысил 20 тысяч человек.

Сюжет: Коронавирус
Дистанционка для тульских школьников и студентов колледжей отменяется
Жизнь Тулы и области
Дистанционка для тульских школьников и студентов колледжей отменяется
сегодня, в 16:10, 0 40 0
Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса
вчера, в 10:43, 47 5645 0
Роспотребнадзор: Заложенность ушей – один из симптомов коронавируса
Мир
Роспотребнадзор: Заложенность ушей – один из симптомов коронавируса
вчера, в 08:32, 55 2362 1
12 вопросов о вакцине от коронавируса: испытания на добровольцах, массовая вакцинация, противопоказания
Мир
12 вопросов о вакцине от коронавируса: испытания на добровольцах, массовая вакцинация, противопоказания
4 ноября, в 18:45, 145 2749 -10
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске по решению суда сносят опасный недострой
В Новомосковске по решению суда сносят опасный недострой
Тульские почтальоны доставят пенсии и пособия на дом
Тульские почтальоны доставят пенсии и пособия на дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.