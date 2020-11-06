Тульские почтальоны доставят пенсии и пособия на дом

В ноябре почтальоны Тульской области продолжат доставлять пенсии и пособия клиентам «Почты России» на дом по графику.

При возникновении вопросов доставки пенсионных выплат можно позвонить по единому номеру справочной службы «Почты России» в Тульской области +7 (929) 072-02-02 или в отделение почтовой связи, чтобы вопрос был оперативно решен в индивидуальном порядке.

Жители Тульской области могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также произвести оплату коммунальных услуг у почтальонов через мобильный почтово-кассовый терминал. С его помощью можно оплатить услуги ЖКХ, связи.

Отметим, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» Тульской области предпринимает все меры для защиты здоровья клиентов и сотрудников компании. Работники компании обеспечены средствами индивидуальной защиты.