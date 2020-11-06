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В Новомосковске по решению суда сносят опасный недострой
Фото: УФССП России по Тульской области

В Новомосковске по решению суда сносят опасный недострой

Работы контролируют судебные приставы.

На исполнении у новомосковских приставов находится исполнительное производство, которое обязывает местного 38-летнего жителя снести объекты незавершенного строительства.
 
В региональном УФССП отмечают, что заброшенный недострой на ул. Дружбы не огорожен и поэтому из-за свободного доступа высока вероятность травмирования граждан. Кстати, судебное решение вынесли еще в прошлом году.
 
Владельца уведомляли о возбуждении исполнительного производства, но он не спешил исполнять обязательства по сносу. За это судебный пристав-исполнитель составил на него протоколы по ст. 17.15 КоАП РФ, по которым было назначено наказание в виде штрафа.
 
«В целях принудительного освобождения земельного участка в соответствии со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» к сносу объектов привлечена соответствующая специализированная организация. В настоящее время в рамках исполнительного производства осуществляется демонтаж указанных объектов», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:20 +6
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