В Новомосковске по решению суда сносят опасный недострой

Фото: УФССП России по Тульской области

На исполнении у новомосковских приставов находится исполнительное производство, которое обязывает местного 38-летнего жителя снести объекты незавершенного строительства.

В региональном УФССП отмечают, что заброшенный недострой на ул. Дружбы не огорожен и поэтому из-за свободного доступа высока вероятность травмирования граждан. Кстати, судебное решение вынесли еще в прошлом году.

Владельца уведомляли о возбуждении исполнительного производства, но он не спешил исполнять обязательства по сносу. За это судебный пристав-исполнитель составил на него протоколы по ст. 17.15 КоАП РФ, по которым было назначено наказание в виде штрафа.

«В целях принудительного освобождения земельного участка в соответствии со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» к сносу объектов привлечена соответствующая специализированная организация. В настоящее время в рамках исполнительного производства осуществляется демонтаж указанных объектов», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.