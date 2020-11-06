Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу

В воскресенье, 8 ноября, Центр приёма гостей приглашает туляков и гостей города в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей, посвященное 500-летию Тульского кремля.

В программе – знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной пять веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

Участники узнают о быте жителей кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.

С 10.30 до 12.00 пройдёт автобусная экскурсия по городу, а с 12.00 до 13.30 участники прогуляются по территории Тульского кремля в сопровождении гида-экскурсовода. Сбор группы – в 10.20, по адресу: ул. Демонстрации, д. 1-А, стоимость билета – 850 рублей.