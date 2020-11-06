новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу

Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу

Она проводится в честь 500-летнего юбилея Тульского кремля

В воскресенье, 8 ноября, Центр приёма гостей приглашает туляков и гостей города в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей, посвященное 500-летию Тульского кремля.

В программе – знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной пять веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

Участники узнают о быте жителей кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.

С 10.30 до 12.00 пройдёт автобусная экскурсия по городу, а с 12.00 до 13.30 участники прогуляются по территории Тульского кремля в сопровождении гида-экскурсовода. Сбор группы – в 10.20, по адресу: ул. Демонстрации, д. 1-А, стоимость билета – 850 рублей.

Предварительная запись по телефонам: 8(902)697-00-10, 8(800)201-71-00 и 8(920)272-39-39.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Событие
экскурсия по Тулеавтобусная экскурсия500-летие Тульского кремляТульский кремль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Немцова в Туле с балкона четвертого этажа выпал мужчина
На ул. Немцова в Туле с балкона четвертого этажа выпал мужчина
Экологи: «Кто ответит за разрытие старой свалки и незаконное складирование отходов в Донском?»
Экологи: «Кто ответит за разрытие старой свалки и незаконное складирование отходов в Донском?»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.