Экологи: «Кто ответит за разрытие старой свалки и незаконное складирование отходов в Донском?»

В рамках проекта «Давайте начистоту!» экологи инициировали очередную прокурорскую и министерскую проверку. На этот раз свалки бытового, строительного мусора и химических отходов были обнаружены представителями «Экологической защиты» на территории мкрн Северо-Задонск г. Донской.

На этой неделе представители прокуратуры Донской и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области выехали на территорию двух несанкционированных свалок в Донском, обнаруженных ранее активистами ТРОО «Экологическая защита». В состав выездной комиссии вошел председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Первая свалка имеет общую площадь около 150 кв. м. Особое опасение вызвало вещество белого цвета, рассыпанное по земле в большом количестве.

Сложнее ситуация обстоит со второй свалкой.

– 15 лет назад эта свалка была закрыта и засыпана грунтом терриконов. Еще в прошлом году территория представляла собой зеленый участок, на котором росли взрослые деревья. Однако зимой в результате масштабных работ здесь всё было перекопано компанией ООО «Верона» с целью добычи металлолома, а теперь сюда стали свозить еще и отходы. На прошлой неделе я лично зафиксировал факт разгрузки мусора, — отметил Вадим Баранов.

Что касается компании ООО «Верона», то у экологов имеется ряд вопросов к их деятельности. Как установила проверка, проведенная Министерством природных ресурсов и экологии региона, данная организация заключила договор с администрацией Донского на выполнение работ по планированию территории бывшей свалки. На суде представитель компании заявил, что их сотрудники занимались выравниванием грунта данного земельного участка.

Однако по факту ни о каком выравнивании речи не идет. Напротив, относительно ровная поверхность, заросшая травой и березами, сейчас представляет собой горы перекопанных старых отходов, глубокие котлованы и навалы нового мусора. На данный момент деятельность ООО «Верона» решением суда приостановлена.

Осматривая территорию свалок, представители прокуратуры, минприроды и «Экологической защиты» нашли не только строительный мусор, отходы опиловки деревьев и мешки с листьями, но и документы и письма, адресованные организациям мкр. Центральный г. Донского.

На данный момент по факту несанкционированного размещения различного вида отходов на территории микрорайона Северо-Задонск г. Донской проводится прокурорская проверка, виновники складирования мусора устанавливаются.