В Общественной палате Тульской области обсудили поправки в «закон о тишине»

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, председатель региональной Общественной палаты Галина Фомина, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова, а также общественники.

В июле депутаты облдумы Александр Балберов и Илья Киндеев внесли на рассмотрение закон об ужесточении ответственности за нарушение покоя граждан в ночное время. Он был принят в первом чтении.

Авторы проекта предлагают установить «периоды тишины» с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00, а также круглосуточно в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключение – только проведение ремонта в квартирах в течение года со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Действующая редакция закона предусматривает административную ответственность за шум с 22.00 до 7.00.

Александр Балберов рассказал, что катализатором изменений стала пандемия коронавируса: по словам депутата, в эти дни от жителей Тулы и области поступало много звонков и интернет-обращений с жалобами на шум.

– Более 18 тысяч многоквартирных домов в нашей области. Огромное количество граждан заинтересовано в том, чтобы у них было время спокойно отдохнуть. Особенно это стало очевидно в то время, когда была приостановлена работа детских садов и школ, взрослые перешли на удаленную работу. Все стали жить кучно в этом «социуме многоквартирности», и проблемы обострились, – говорит Александр Балберов. – Закон Тульской области запрещает громко шуметь – слушать музыку, вести ремонт и тому подобное – 23.00 до 7.00. Но когда дети стали обучаться, а взрослые – трудиться на дому, когда самые маленькие дети стали большую часть времени проводить не в яслях, а в квартирах, поступили предложения скорректировать это время.

Депутат отметил, что этим путем уже пошли Москва и Московская область. Тульский законопроект стал резонансным и воспринят был неоднозначно.

– Было много дебатов. Люди хотят ремонтировать квартиры, и я согласен, что это нужно. Но законопроект не распространяется на жилье, которое менее года назад введено в эксплуатацию. Кроме того, мы же не запрещаем ремонтировать: для того, чтобы наклеить обои или заменить сантехнику, не нужен перфоратор, – поясняет депутат.

Балберов отметил, что договориться с соседями получается не всегда: сам он был в такой ситуации в течение полугода. А вот соблюдение нормы закона обеспечить реально: заключено соглашение между правительством области и региональным УМВД. Полиция имеет полное право реагировать на жалобы жителей о шумных соседях.

Зампредседателя комитета областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Илья Киндеев призвал участников обсуждения не рассматривать законопроект исключительно с точки зрения запретов.

– В первую очередь, мы с вами начинаем налаживать механизм взаимодействия соседей в многоквартирных домах, который позволит им в дальнейшем сосуществовать гармонично, – считает депутат. – Не только дети, которым необходим дневной сон, но также пожилые и больные люди нуждаются в отдыхе и покое. Хочу также отметить, что ремонт – это не обязательно шум и звуки перфоратора, есть много других видов работ. Надеюсь, что обсуждение позволит нам сделать законопроект лучше.

С учётом актуальности и значимости, после принятия закона в первом чтении было принято решение рассмотреть его с привлечением общественности. Проект уже прошел обсуждение в муниципальных образованиях, в облдуме ждут обратную связь от местных депутатов. Еще одной площадкой для диалога стала региональная Общественная палата.

– Обсуждая законопроект в нашем комитете, который является профильным по этому вопросу, депутаты отметили и положительные моменты, и риски, – отметил председатель комитета областной Думы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков. – Неприятие некоторых коллег вызвало предложение ввести запрет на проведение ремонтных работ в выходные. Для семей, все члены которых работают, выходные – единственное время, когда можно заняться хозяйственными и бытовыми делами. Второй момент – «детские часы» в дневное время. Норма интересная и, по идее, правильная, но стоит учесть, что соблюдение четкого режима дня возможно только для детей, которые ходят в дошкольные учебные заведения. Дома у каждого ребенка свой график сна, бодрствования и игр. Наша главная задача сегодня – услышать мнение общественности по этим вопросам.

Председатель Общественного совета города Тулы Олег Золотарев отметил, что существующие нормы закона вполне работающие и всякие дополнительные ограничения могут восприниматься людьми в нынешнее время как очередное ущемление их свободы действий. С советских времен проводятся ремонты и с соседями почти всегда можно договориться, считает Золотарев.

Председатель новомосковского общественного совета Светлана Змеева рассказала, что в обсуждении приняли участие представители многих заинтересованных сторон, поэтому оно было очень активным. Мнения выступавших разделились, в частности, по вопросам ограничения времени ремонтных работ в дневное время и выходные дни, а также срока, когда в новом доме можно производить ремонт.

Представитель общественного совета Узловского района Николай Грачев рассказал, что по итогам обсуждений поддержано дневное время отдыха и предложено установить «периоды тишины» с 21.00 до 8.00.

Галина Фомина познакомила с результатами общественных обсуждений, проведенных в муниципальных образованиях региона. Отношение граждан к действующей норме «периода тишины» и сохранения ее в новом законопроекте: 18 муниципальных образований проголосовали против каких-либо изменений, 8 районов предлагают свои варианты временных отрезков. Установление «периода тишины» с 13.00 до 15.00 поддерживают 13 муниципальных образований, не поддерживают – 12 муниципальных образований.

– Из этого следует, что по итогам обсуждений по действующим и предлагаемым нормам большинство опрошенных проголосовало против изменений норм нарушения покоя граждан. Некоторые муниципальные образования предложили свои варианты ограничения временных отрезков, – отметила Галина Фомина.

– Законопроект вызвал очень много разных мнений и суждений. Не хотелось бы, соблюдая права и интересы одной категории граждан, нарушать права других граждан. Эти данные изменения затронут трудоспособное население, которое имеет определенный уровень загруженности. В проведении каких-то личных работ, не все имеют возможность нанимать бригады, а делают ремонт собственноручно и в свободное время. Поэтому про них мы тоже не должны забывать. Нужны ли сейчас дополнительные нормы и ограничения, которые будут вызывать конфликты между соседями? Поэтому хотелось бы, чтобы мы обучали правилам совместного проживания, а не вводили запретительные меры, - сказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Елена Гребнева оценила законопроект как, с одной стороны, полезный, с другой стороны, как субъективный и спорный. Она подробно проанализировала предложенные ограничения в дневное время – с 12.00 до 15.00.

– Дети спят днем в разное время. Младенец должен спать каждые полтора – два часа. Ребенок до трех месяцев отдыхает днем четыре раза, до шести месяцев – до трех раз, до года – до двух раз. Дети в возрасте до пяти лет спят днем один раз, – напомнила Елена Гребнева. – Если говорить о пожилых людях, то их физиология такова, что просыпаются они рано, в 5-6 часов утра, и отдыхать днем хотят часам к 16. Одной нормой в законе мы не учтем потребности всех людей. А ведь если и устанавливать ограничения, они должны быть всесторонне продуманы.

Елена Гребнева поделилась и собственным опытом решения проблемы тишины в многоквартирном доме.

– Два года тому назад на общем собрании нашего 80-тиквартирного дома мы установили «время тишины» с 13.00 до 15.00. Инициаторами выступили три семьи, у которых были дети в возрасте до года. Но полгода назад эта норма перестала устраивать другие семьи. Поступали предложения передвинуть время на период с 12.00 до 14.00 или вообще разбить его на два промежутка в течение дня. Это говорит о том, что даже в небольшом коллективе, в доме, где мы с соседями постоянно общаемся, обсуждаем и вместе решаем важные вопросы, эта норма оказалась непростой и субъективной. Так же будет и с законом, – убеждена депутат.

Учитывая то, что детям до 10 лет рекомендовано спать не меньше 10 часов, а люди «серебряного» возраста, как правило, ложатся спать рано, Елена Гребнева предложила ограничить проведение ремонтных работ временем 21.00.

Выступивший на обсуждении главный специалист отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Олег Куликов рассказал о том, как обсуждаемые вопросы регулируются в федеральном законодательстве. В имеющихся нормативных правовых актах определены другие периоды тишины, и как предложенные поправки будут корреспондироваться с Законами РФ, надо смотреть, отметил представитель Роспотребнадзора. Также следует учитывать определение и фиксацию нарушений уровня шума.

О практике составления и исполнения протоколов о нарушении тишины в Туле рассказала заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации города Алина Кабирова. По её словам, эта норма работает много лет, и практики оспаривания протоколов по действующей статье нет.

Итоги обсуждения подвела председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. Она поблагодарила всех участников за интересную дискуссию и отметила, что её результаты помогут депутатам принять правильное и взвешенное решение для пользы всех граждан региона.