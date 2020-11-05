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«Тулица-2» обыграла «Енисей» в Молодежной лиге

«Тулица-2» обыграла «Енисей» в Молодежной лиге

Наши девчонки уступали по ходу матча, но сумели отыграться.

«Тулица-2» провела отличный матч на выезде. В рамках второго тура Молодежной лиги наши спортсменки сыграли в Краснодаре против красноярского «Енисея-2». Проигрывая по ходу матча 0:2, тулячки сумели отыграться и победить. Итог — 3:2 (16:25, 19:25, 25:19, 25:12, 19:17).

Как сообщает клубная пресс-служба, на этот тур молодежка «Тулицы» уехала не в полном составе (было всего восемь игроков), так как остальные готовятся с основной командой к матчу Суперлиги.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:12 0
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