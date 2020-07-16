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Изменения в Закон о тишине в Тульской области: когда нельзя сверлить и шуметь в квартирах
Фото из архива Myslo.

Изменения в Закон о тишине в Тульской области: когда нельзя сверлить и шуметь в квартирах

Поправки приняты пока в первом чтении депутатами облдумы.

16 июля на заседании Тульской облдумы депутаты обсудили законопроект, внесенный фракцией ЛДПР. Напомним, что сейчас в регионе установлена административная ответственность за нарушение покоя граждан с 22.00 до 7.00.
 

Александр Балберов

- Как детям спать, если за стеной работает перфоратор?! Нужно обязательно 2 часа дневной тишины для детского сна. Предлагаемая норма не запрещает делать ремонт, но защищает права жителей на отдых в тишине, в том числе в воскресенье и праздничные дни.

Суть поправок такова: «период тишины»  предлагается установить с 21:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, а так же в воскресенье и праздничные дни круглосуточно. Исключение составляют те ремонтные работы, которые ведутся в течение года после ввода дома в эксплуатацию. 
 
Законопроект поддержали 19 депутатов, 5 были против и двое воздержались. Во втором чтении законопроект будут рассматривать уже в осеннюю сессию.
 
Напомним, что член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный  предложил за нарушение тишины в многоквартирном доме ввести штрафы в размере до 50 тысяч рублей.
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 12:10 +5
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