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В Тулу приехал «Поезд Победы»: фоторепортаж

В Тулу приехал «Поезд Победы»: фоторепортаж

Внутри поезда – музейная экспозиция, остаться равнодушным после которой невозможно.

В четверг, 5 ноября, в Тулу приехал «Поезд Победы». Это уникальный музей на колесах с экспозицией, показывающей быт людей во время войны. Каждый из восьми вагонов поезда символизирует определенный этап – от мирного времени до ужасов концлагеря, госпиталей и возвращения солдат домой. 

У гостей выставки есть не только возможность увидеть жизнь и быт довоенного Ленинграда, оказаться в «настоящем» окопе во время сражения, «помочь» раненым солдатам, «поучаствовать» в подготовке наступательной операции «Багратион», но и эмоционально прочувствовать атмосферу того времени. Этот эффект присутствия достигается благодаря реалистичным манекенам в полный рост, подлинным реквизитам и мелким деталям, мимо которых нельзя пройти мимо. Все это сопровождается видео и аудиоэффектами.

На открытии «Поезда Победы» побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. 

Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится: 

– Важно, чтобы молодые люди не только помнили о подвиге предков, но и понимали, через какие тяжелые испытания они прошли. И такие проекты, как «Поезд Победы», помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы.

А после увиденного гости поделились впечатлениями.

– Я потрясена. Не могу сдержать эмоции, на глазах слезы. Это настолько реалистично и впечатляюще, такое ощущение, что мы, проходя через все вагоны, прожили вместе с нашими бойцами все этапы войны. Начиная от того, как они уходили на войну, и заканчивая, когда они вернулись с Победой домой. Это очень сильно, трогает до глубины души! – говорит Ольга Гремякова.

Татьяна Рыбкина отметила, что этот масштабный исторический проект является в полном смысле слова уникальным:

– Экспозиция сделана очень профессионально, она поражает своей глубиной, погружением в тему. Благодаря техническим решениям события военных лет оживают перед глазами. В следующем году мы будем праздновать 80-летие обороны Тулы. Мы готовим выставки, программы и, возможно, применим какие-то идеи из этой экспозиции. Нам есть на что равняться! Благодарю организаторов проекта за создание такого музея. Он, безусловно, вносит значительный вклад в дело патриотического воспитания детей и молодежи.

Регина Ишмулина, сотрудник медиагруппы «Красный квадрат»:

– В поезде 8 вагонов и 12 экспозиций. Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования РФ и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист». 

Создатели проделали огромную работу. Сама экспозиция собиралась около двух месяцев, также отдельно снимались все звуки и видео. До этого еще долго готовили манекены. В экспозиции около четырех тысяч подлинников и около 150 манекенов. 

«Поезд Победы» уже побывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске и Смоленске. Впереди еще восемь городов, в том числе Курск, Керчь, Феодосия и Севастополь.

Остановка в Туле планируется до 6 ноября. Но попасть на выставку всем желающим не удастся. Из-за пандемии организаторы были вынуждены ввести ограничение на посещение – не более 300 человек в городе. На выставку попадут школьники и студенты. Списки гостей уже сформированы. 

Посетителей впускают строго по пять человек. Посещение проходит с соблюдением всех мер безопасности. На входе посетителям измеряют температуру, выдают маски и перчатки.

Но есть радостная новость и для всех туляков: «Поезд Победы» планирует вернуться в Тулу в 2021 году, тогда билеты будут уже в свободной продаже.

Возрастной ценз выставки – 12+.

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Автор: Алексей Пирязев
Фотограф: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:06 +4
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