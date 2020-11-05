На каких перекрестках Тулы водители упорно мчат на красный? Свежие данные с дорожных камер

Статистика нас поразила. А вас?

В октябре новые камеры, установленные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали 42 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта региона.

Рекордсменом остается перекресток улиц Кирова и Ложевой — здесь за месяц водители нарушили правила 10 800 раз, а именно:

проезд на красный — 3522,

пересечение стоп-линии — 3496,

нарушение разметки — 3294,

превышение скорости — 264,

выезд на встречную полосу — 224.

На втором месте снова перекресток – проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова — 7741 случай. Здесь нарушали такие правила:

проезд на красный — 2769,

пересечение стоп-линии — 1942,

превышение скорости — 1807,

выезд на встречку — 899,

нарушение разметки — 324.

Третий по количеству нарушений — перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской — 6761:

разметка — 3614,

стоп-линия — 1064,

встречка — 1040,

проезд на красный — 578,

превышение скорости — 465.

По остальным местам статистика такова:

пр. Ленина — ул. Агеева — 4411,

пр. Ленина — ул. Скуратовская — 3 387,

пр. Ленина — ул. Пушкинская — 3067,

пр. Ленина — ул. Жаворонкова — 2815,

Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова — 1937,

пр. Ленина — ул. 9 Мая — 1747.

Напомним, новые камеры работают с 18 сентября. Они фиксируют более 20 нарушений ПДД. Среди них нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки, требований дорожных знаков, расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима.

Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале здесь.