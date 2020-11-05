На каких перекрестках Тулы водители упорно мчат на красный? Свежие данные с дорожных камер
Статистика нас поразила. А вас?
В октябре новые камеры, установленные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали 42 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта региона.
Рекордсменом остается перекресток улиц Кирова и Ложевой — здесь за месяц водители нарушили правила 10 800 раз, а именно:
- проезд на красный — 3522,
- пересечение стоп-линии — 3496,
- нарушение разметки — 3294,
- превышение скорости — 264,
- выезд на встречную полосу — 224.
На втором месте снова перекресток – проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова — 7741 случай. Здесь нарушали такие правила:
- проезд на красный — 2769,
- пересечение стоп-линии — 1942,
- превышение скорости — 1807,
- выезд на встречку — 899,
- нарушение разметки — 324.
Третий по количеству нарушений — перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской — 6761:
- разметка — 3614,
- стоп-линия — 1064,
- встречка — 1040,
- проезд на красный — 578,
- превышение скорости — 465.
По остальным местам статистика такова:
- пр. Ленина — ул. Агеева — 4411,
- пр. Ленина — ул. Скуратовская — 3 387,
- пр. Ленина — ул. Пушкинская — 3067,
- пр. Ленина — ул. Жаворонкова — 2815,
- Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова — 1937,
- пр. Ленина — ул. 9 Мая — 1747.
Напомним, новые камеры работают с 18 сентября. Они фиксируют более 20 нарушений ПДД. Среди них нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки, требований дорожных знаков, расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима.
Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале здесь.