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На каких перекрестках Тулы водители упорно мчат на красный? Свежие данные с дорожных камер

На каких перекрестках Тулы водители упорно мчат на красный? Свежие данные с дорожных камер

Статистика нас поразила. А вас?

В октябре новые камеры, установленные на девяти перекрестках Тулы, зафиксировали 42 666 нарушений ПДД. Об этом Myslo рассказали в министерстве транспорта региона.

Рекордсменом остается перекресток улиц Кирова и Ложевой — здесь за месяц водители нарушили правила 10 800 раз, а именно:

  • проезд на красный — 3522,
  • пересечение стоп-линии — 3496,
  • нарушение разметки — 3294,
  • превышение скорости — 264,
  • выезд на встречную полосу — 224.

На втором месте снова перекресток – проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова — 7741 случай. Здесь нарушали такие правила:

  • проезд на красный — 2769,
  • пересечение стоп-линии — 1942,
  • превышение скорости — 1807,
  • выезд на встречку — 899,
  • нарушение разметки — 324.

Третий по количеству нарушений — перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской — 6761:

  • разметка — 3614,
  • стоп-линия — 1064,
  • встречка — 1040,
  • проезд на красный — 578,
  • превышение скорости — 465.

По остальным местам статистика такова:

  • пр. Ленина — ул. Агеева — 4411,
  • пр. Ленина — ул. Скуратовская — 3 387,
  • пр. Ленина — ул. Пушкинская — 3067,
  • пр. Ленина — ул. Жаворонкова — 2815,
  • Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова — 1937,
  • пр. Ленина — ул. 9 Мая — 1747.

Напомним, новые камеры работают с 18 сентября. Они фиксируют более 20 нарушений ПДД. Среди них нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки, требований дорожных знаков, расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима.

Подробнее о работе новых камер можно прочитать в нашем материале здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:03 +7
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