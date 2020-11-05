В поселке Косая Гора на двух улицах ограничат движение транспорта

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Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 5 по 19 ноября будет ограничено движение всех видов транспорта в пос. Косая Гора по ул. Дронова, на участке от ул. Льва Толстого до ул. Лесной, а также по ул. Пионерской, на участке от ул. Максима Горького до ул. Дронова.

Это связано с ремонтными работами на объекте канализации.



Автобусы маршрута № 28 «пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет» будут осуществлять работу по следующей схеме движения: