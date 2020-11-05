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В поселке Косая Гора на двух улицах ограничат движение транспорта
Фото: pixabay.com.

В поселке Косая Гора на двух улицах ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 5 по 19 ноября будет ограничено движение всех видов транспорта в пос. Косая Гора по ул. Дронова, на участке от ул. Льва Толстого до ул. Лесной, а также по ул. Пионерской, на участке от ул. Максима Горького до ул. Дронова.

Это связано с ремонтными работами на объекте канализации.

Автобусы маршрута № 28 «пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет» будут осуществлять работу по следующей схеме движения:

  • ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:13 +1
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