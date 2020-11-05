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В Тульскую область поступило более 3 млн масок для медиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область поступило более 3 млн масок для медиков

Средства индивидуальной защиты распределят между медучреждениями.

За прошедшую неделю при поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров на областной склад поступило более 3 млн масок, более 20 тысяч защитных костюмов, 27 тысяч респираторов и более 4 тысяч очков. Средства индивидуальной защиты будут распределены между медучреждениями исходя из заявленных ими потребностей.

- Сегодня помощь пациентам с COVID-19 в стационарах и на дому оказывают более двух тысяч медработников. Благодаря поддержке губернатора они в полном объеме обеспечены необходимыми средствами защиты — масками, перчатками, респираторами и защитными костюмами, — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:19 +1
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