В Тульскую область поступило более 3 млн масок для медиков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За прошедшую неделю при поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров на областной склад поступило более 3 млн масок, более 20 тысяч защитных костюмов, 27 тысяч респираторов и более 4 тысяч очков. Средства индивидуальной защиты будут распределены между медучреждениями исходя из заявленных ими потребностей.

- Сегодня помощь пациентам с COVID-19 в стационарах и на дому оказывают более двух тысяч медработников. Благодаря поддержке губернатора они в полном объеме обеспечены необходимыми средствами защиты — масками, перчатками, респираторами и защитными костюмами, — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.