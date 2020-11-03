В Туле открылась обновленная спортшкола «Металлург»

Она будет сотрудничать с федеральным центром спорта и образования «Самбо-70».

Во вторник, 3 ноября после капитального ремонта открылось здание спортивной школы «Металлург» на ул. Приупской, 20 в Туле. Это основная тренировочная база для отделений самбо, дзюдо, рукопашного боя и бокса.

Школа была открыта в 1996 году, но все это время здание было в плохом состоянии. В конце августа здесь начался капитальный ремонт: была заменена кровля, установлен вентиляционный фасад с утеплителем, заменены сети, проведены внутренние отделочные работы и сделано благоустройство территории.

Сейчас здесь появились современные залы, уютные раздевалки и новый спортинвентарь.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

– Мы уделяем большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы создали целый ряд спортивных сооружений – от площадок ГТО до Ледового дворца на 3 тысячи мест. В том числе за счёт значительных вложений наших социальных партнёров.

Спортивная школа «Металлург»– уникальный для Тулы объект, но здание было в ужасном состоянии. Те преобразования, которые мы провели здесь стали возможны благодаря поддержке международного аэропорта «Внуково», его руководителя Виталия Ванцева и центра образования и спорта «Самбо-70».

Теперь наши спортсмены по самбо, дзюдо и боксу будут тренироваться и повышать своё мастерство в комфортных условиях. Уверен, что это первый, но не последний проект, который будет реализован в Туле благодаря нашим коллегам и настоящим друзьям.

Георгий Шаров, председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» :

Георгий Шаров – Я сам воспитанник школы «Самбо-70» и горжусь, что такая школа есть теперь в Туле. Когда тренировались мы, такого не было. Я горжусь, что теперь дети могут заниматься в таких условиях. Это очень важно.

Все работы были выполнены в кратчайшие сроки.

Сергей Михеев, генеральный директор ООО «Социум МС»:

Сергей Михеев – Нам удалось воплотить все задуманное, применить новейшие технологии и выбрать качественные материалы. Сроки были жесткие, но мы справились. Судя по реакции воспитанников школы, нам все удалось.

Спортивная школа сотрудничает с федеральным центром спорта и образования «Самбо-70», где воспитывались более 25 тысяч спортсменов. Многие из них стали чемпионами мира, Европы, победителями и призерами Олимпийских игр.

Ренат Лайшев, генеральный директор центра «Самбо-70»:

Ренат Лайшев –В этом году школе «Самбо-70» исполняется 50 лет. Но главный праздник для нас – это открытие уютной школы с прекрасными залами в Туле. У нас давние хорошие отношения со спортшколой «Металлург», мы приезжаем в гости к ним, а ребята к нам. Мы проводим совместные тренировки, мастер-классы. Теперь в новых условиях дети будут заниматься еще успешнее.

Заслуженный мастер спорта по самбо Диана Рябова и мастер спорта международного класса по самбо Роман Егоров:

– Мы хотим замотивировать ребят своими заслугами, будем приезжать с мастер-классами, проводить тренировки. Думаю, это сотрудничество будет очень полезным для юных спортсменов. Мы оценили материально-техническую базы спортшколы. Конечно, можно сказать, что тренироваться можно и на матрасах, но если говорить о спорте высших достижений, то состояние залов очень важно. Думаем, обновленная школа откроет перед ребятами новые возможности. Да и сам факт, что теперь воспитанники будут частью большого федерального центра «Самбо-70» тоже должно настраивать на победу!