новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: «обочечник» на «Мерседесе» и обгон через сплошную
Кадр из видео пользователя DARTON

Накажи автохама: «обочечник» на «Мерседесе» и обгон через сплошную

Водитель чёрного спортивного купе сначала создал аварийную ситуацию, а затем грубо нарушил ПДД.

Мы продолжаем публиковать видео, присланные нашими читателями в рубрику «Накажи автохама». Очередная видеозапись сделана пользователем  DARTON на трассе М-2 «Крым» возле парка-отеля «Грумант».

Если верить настройкам регистратора, видео снято 28 октября, в 14.01. Водитель чёрного спортивного купе «Мерседес» с госномером: У272УМ199 сначала создаёт аварийную ситуацию, обгоняя автомобиль автора по правой обочине, а затем, пересекая двойную сплошную, обгоняет грузовик.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаобгон через сплошнуюнарушение ПДДавтохам
Место
Тульская областьтрасса М2 Крым

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк Вячеслав Егоров борется за звание добровольца года
Туляк Вячеслав Егоров борется за звание добровольца года
В Туле открылась обновленная спортшкола «Металлург»
В Туле открылась обновленная спортшкола «Металлург»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.