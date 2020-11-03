Накажи автохама: «обочечник» на «Мерседесе» и обгон через сплошную

Кадр из видео пользователя DARTON

Водитель чёрного спортивного купе сначала создал аварийную ситуацию, а затем грубо нарушил ПДД.

Мы продолжаем публиковать видео, присланные нашими читателями в рубрику «Накажи автохама». Очередная видеозапись сделана пользователем DARTON на трассе М-2 «Крым» возле парка-отеля «Грумант».

Если верить настройкам регистратора, видео снято 28 октября, в 14.01. Водитель чёрного спортивного купе «Мерседес» с госномером: У272УМ199 сначала создаёт аварийную ситуацию, обгоняя автомобиль автора по правой обочине, а затем, пересекая двойную сплошную, обгоняет грузовик.