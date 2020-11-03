В Тульской области депутаты облдумы отремонтировали 30 фельдшерско-акушерских пунктов

Фельдшерско-акушерские пункты во все времена были важными социально значимыми объектами для небольших населенных пунктов, основой здравоохранения на селе.

– ФАПы важны, их нужно поддерживать, – дал поручение президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в 2019 году. – Планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. Развивается мобильная медицинская помощь, количество мобильных бригад в ближайшие годы возрастет. Нужно развивать систему докторов и фельдшеров на селе.

Тульская область выполнила нормативы по доступности ФАПов на всей территории региона – в радиусе 6 километров от каждого населенного пункта, где проживает больше ста человек, есть такой объект.

– Всего у нас сейчас 368 ФАПов. Но 100 из них нуждаются в первоочередном ремонте. Ставлю перед правительством задачу – в течение двух лет, 2020-2021 гг., привести их в порядок. Капитально отремонтировать, а на месте аварийных – построить новые. Для этого нужно использовать не только возможности бюджета, но и социальных партнеров, – такую задачу глава региона Алексей Дюмин поставил перед региональным правительством в своем Послании-2019.

По словам спикера Тульской облдумы Сергея Харитонова, в 2020 году в эту работу активно включились депутаты всех уровней, в том числе и областной Думы. Под патронажем парламентариев находятся ремонт и замена 30 ФАПов в 17 муниципальных образованиях.

– Последовательно решается задача приведения в порядок ФАПов. Задействовано немало спонсорских средств, помогают и предприятия, и частные лица. К концу года медпомощь на селе в комфортных условиях будут получать более чем 25 тысяч жителей, – говорит Сергей Харитонов.

Николай Воробьев – Медицинская помощь должна быть доступна каждому человеку, вне зависимости от того, проживает ли он в столице региона или в отдаленном населенном пункте, – убежден Николай Воробьев, первый зампред Тульской облдумы. – И получать эту помощь, и оказывать ее люди должны в современных условиях. Это один из главных запросов избирателей, и реализацию задачи, поставленной губернатором, мы расцениваем, в первую очередь, как выполнение обязательств перед гражданами, которые нам доверяют.

Николай Воробьев лично курировал ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в Суворовском районе.

В деревне Своино на 2 млн рублей выполнена капитальная реконструкция ФАПа, включая ремонт помещений и замену кровли. А в поселке Лужковском благоустроена территория вокруг фельдшерского пункта.

В зоне личной ответственности депутата Госдумы Николая Петрунина – ремонт в четырех медицинских учреждениях: в деревнях Иваново и Астафьево Белевского района, в поселке Спартак и деревне Липицы Чернского района.

Например, в поселке Спартак от старого медпункта остались только стены. Все остальное – кровлю, утепление и обшивку стен, внутренний ремонт, электропроводку и систему канализации пришлось делать практически с нуля. А после окончания ремонта полностью благоустраивать территорию: делать тротуар, стоянку для автотранспорта, зону отдыха. На ФАПе в деревне Липицы также сделана новая кровля, утеплены и обшиты стены, отремонтированы внутренние помещения.

Александр Рем, зампред Тульской облдумы, привлек спонсорские средства для реконструкции ФАПа в деревне Савино Новомосковского района. Этот медпункт хоть и находился в рабочем состоянии, но уже сильно обветшал и морально устарел.

Здесь обновили внутреннюю отделку: на полу и стенах уложена плитка, расширена пристройка при входе. Заменены внутренние коммуникации – отопление, водопровод и электропроводка, изменена система канализации – установлен септик. Появилась в ФАПе и новая система пожарной сигнализации. Пункт получил новую обшивку фасада, кровлю и ограждение.

Под патронажем Дмитрия Коженкина, депутата Тульской облдумы, и при финансовой поддержке ОАО «Щекиноазот» модульные ФАПы появились в деревне Б. Тросна и в селе Мясоедово Щекинского района. Стоимость каждого – более 2,2 млн рублей. Спонсор выполнил и благоустройство территории вокруг медучреждений.

Марина Левина – Мы все заинтересованы в том, чтобы каждый житель Тульской области, независимо от того, в каком бы отдаленном уголке региона он ни жил, имел возможность получить качественную медпомощь по месту жительства, – считает председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Марина Левина.

ФАП в поселке Пронь Кимовского района, который обслуживает 10 населенных пунктов и полторы тысячи селян, существует более 40 лет. Здание, где он размещается, требовало ремонта, а устаревшее медоборудование – замены.

Решение этих вопросов взяла под личный контроль депутат Тульской областной Думы Марина Белькова. Пункт был капитально отремонтирован: укреплен фундамент, заменена крыша, подведена новая линия электроснабжения, заново проложена канализация, отремонтированы внутренние помещения, фасад здания и прилегающая к нему территория.

Михаил Грязев, депутат Тульской облдумы патронировал капремонт ФАПов в селе Доробино Тепло-Огаревского района и селе Соклаково Каменского района. Эти медучреждения, фактически, создали заново: были отремонтированы кровля, отмостка и все внутренние помещения, заменены окна, двери и полы, установлена новая сантехника и многое другое.

В Веневском районе, в поселках Октябрьский и Остроки курировал ремонт ФАПов Александр Ковалев, депутат Тульской облдумы. Выполнен ремонт фасадов и отмостки, заменены окна и двери, капитально отремонтирована кровля. Выполнена полная отделка внутренних помещений, заменены все инженерные сети, отопительные приборы, сантехника, освещение. А вокруг ФАпов обустроены пешеходные дорожки из брусчатки.

На свои личные средства депутат облдумы Илья Степанов отремонтировал медпункт в селе Рахманово Плавского района. Этот ФАП обслуживает около 6 тысяч человек. Стоимость ремонтных работ составила 1 млн рублей: отремонтировали стены, полы, кровлю и крыльцо, заменены окна и двери, утеплены стены, обновлен фасад.

Егор Атанов, депутат Тульской облдумы отремонтировал два ФАПа на собственные средства. В селе Кузовка Богородицкого района медпункт и прилегающая территория полностью преобразились всего за полтора месяца: новая крыша, навесной фасад, пандус для маломобильных граждан, новые окна и двери, системы отопления, водоснабжения и канализации, электропроводка, ремонт внутренних помещений. На это было потрачено более 3 млн рублей.

Ремонт еще одного ФАПа – в селе Ломовка Богородицкого района – еще продолжается и будет закончен к концу 2020 года. Здесь такой же объем работ, что и в Кузовке. По смете преображение ломовского ФАПа стоит около 2 млн рублей.

ФАП в с. Шатово после и до ремонта

Семь фельдшерско-акушерских пунктов приведены в порядок на личные средства трех парламентариев: Виктора Дзюбы, депутата Госдумы, Дмитрия Афоничева, депутата облдумы и Александра Швыкова, депутата Тульской гордумы.

ФАП в с. Новокрасивое до и после ремонта

Теперь в обновленные ФАПы приходят жители деревни Панарино в Воловском районе, села Новокрасивое и деревни Пушкари Ефремовского района, сел Шатово, Опочня и Протасово, деревни Ложба Дубенского района. Везде отремонтированы фасады, кровли и отмостки, внутренние помещения, заменены инженерные сети и электропроводка, электрическое и газовое оборудование, сантехника, оконные и дверные блоки.

Не остались в стороне и члены Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев и Игорь Панченко. Каждый из них на свои личные средства отремонтировал по два ФАПа: в деревне Марьинка Узловского района, в деревне Кураково Ясногорского района, в селах Сенево и Ботня Алексинского.

В общей сложности, по инициированной главой региона программе «100 ФАПов» за счет бюджета и привлеченных средств в этом году отремонтируют и заменят 60 объектов в 20 муниципалитетах. В 2021-м работа продолжится. Параллельно решается и кадровый вопрос: все обновленные ФАПы будут обеспечены медицинским персоналом.