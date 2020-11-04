Уступи дорогу спецтехнике: В Туле прошел рейд «Маячок»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

3 ноября в Туле сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с представителями ГИБДД провели акцию «Маячок».

Цель рейда — привлечь внимание людей к необходимости предоставлять приоритет специальным автомобилям, спешащим на вызов.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, согласно статистике, локализация пожара наиболее эффективна на начальном этапе его развития. Необходимость оперативности, с которой прибывает пожарный расчет к месту происшествия, очевидна. Однако огнеборцам, спешащим на пожар, приходится сталкиваться в водителями, которые не пропускают спецтранспорт.

Пожарный автомобиль в черте города редко развивает скорость более 50 километров в час. Это обусловлено безопасностью: тяжелая автоцистерна не способна быстро затормозить, ей также тяжело набирать скорость после торможения.

На все это уходят минуты, которые превращаются в вечность для тех, кто ожидает помощи.

Очередной профилактический рейд показал, что в основном участники дорожного движения соблюдают предписанные правила, уступая дорогу сотрудникам МЧС. Нарушители правил дорожного движения были привлечены к административной ответственности.