В Ваныкинской больнице появился новый рентген-аппарат за 13 млн рублей

Оборудование установлено в хирургическом корпусе, куда поступают пациенты с панкреатитом, аппендицитом и грыжами.

Новый современный цифровой рентген-аппарат на три рабочих места стоимостью более 13 млн рублей установлен в хирургическом корпусе тульской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

«В хирургическое отделение госпитализируются жители Тулы с заболеваниями брюшной полости — панкреатитом, аппендицитом, грыжами. Помощь пациентам оказывается круглосуточно. Каждый месяц сюда поступают более 250 человек. Новый рентген-аппарат позволит сократить время обследования и быстро установить точный диагноз», – сообщила главврач больницы Ирина Рублевская.

Перед установкой нового аппарата в рентген-кабинете усилили плиты перекрытия, заменили электропроводку, дверной блок, смонтировали видеонаблюдение.

«Новый аппарат пришел на смену аналоговому. Теперь мы можем делать высококачественные цифровые снимки и увеличить изображение, если нужно. Кроме того, нам стали доступны исследования желудка, желчных путей или кишечника с контрастным веществом. Это позволит получить более точные данные о работе внутренних органов. На новом аппарате лучевая нагрузка на пациента снижена в 10 раз», – рассказала врач-рентгенолог Валентина Крапивка.

Такие же рентген-аппараты уже работают в областной клинической больнице, тульской городской больнице № 9, медучреждениях Белева, Новомосковска и Узловой. Их общая стоимость – около 80 млн рублей.