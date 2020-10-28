новости
новости
Регистрация
В Ваныкинской больнице появился новый рентген-аппарат за 13 млн рублей

В Ваныкинской больнице появился новый рентген-аппарат за 13 млн рублей

Оборудование установлено в хирургическом корпусе, куда поступают пациенты с панкреатитом, аппендицитом и грыжами.

Новый современный цифровой рентген-аппарат на три рабочих места стоимостью более 13 млн рублей установлен в хирургическом корпусе тульской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

«В хирургическое отделение госпитализируются жители Тулы с заболеваниями брюшной полости — панкреатитом, аппендицитом, грыжами. Помощь пациентам оказывается круглосуточно. Каждый месяц сюда поступают более 250 человек. Новый рентген-аппарат позволит сократить время обследования и быстро установить точный диагноз», – сообщила главврач больницы Ирина Рублевская.

Перед установкой нового аппарата в рентген-кабинете усилили плиты перекрытия, заменили электропроводку, дверной блок, смонтировали видеонаблюдение.

«Новый аппарат пришел на смену аналоговому. Теперь мы можем делать высококачественные цифровые снимки и увеличить изображение, если нужно. Кроме того, нам стали доступны исследования желудка, желчных путей или кишечника с контрастным веществом. Это позволит получить более точные данные о работе внутренних органов. На новом аппарате лучевая нагрузка на пациента снижена в 10 раз», – рассказала врач-рентгенолог Валентина Крапивка.

Такие же рентген-аппараты уже работают в областной клинической больнице, тульской городской больнице № 9, медучреждениях Белева, Новомосковска и Узловой. Их общая стоимость – около 80 млн рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
закупка медицинского оборудованияновые рентген-аппаратымедициназдравоохранениеВаныкинская больница
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 29 октября
Где в Туле не будет света 29 октября
В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей
В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.