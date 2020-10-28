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В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей
Фото: mintrud.tularegion.ru

В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей

Всего на рассмотрение жюри поступило порядка 350 снимков из 19 муниципалитетов области.

В Тульской области завершился IV региональный фотоконкурс «Мы – семья!». В нём приняла участие 291 семья из 19 муниципалитетов Тульской области. Семьи-участники представили порядка 350 фоторабот.

Больше всего снимков прислали жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекинского района. На заседании конкурсной комиссии определены победители и призеры фотоконкурса:

В номинации «Красота материнства»:

  • 1 место – семья Вишняковых (г. Новомосковск),
  • 2 место – семья Строгановых (г. Ефремов), семья Терешкиных (г. Тула),
  • 3 место – семья Чертилиных (Щекинский район),

В номинации «Сила отцовства»:

  • 1 место – семья Качуриных (Богородицкий район),
  • 2 место – семья Котович (Щекинский район),
  • 3 место – семья Мизоревых (г. Новомосковск),

В номинации «Многодетность – много детства»:

  • 1 место – семья Рыбиных (Киреевский район),
  • 2 место – семья Гаврилиных (Дубенский район),
  • 3 место – семья Захарян (Щекинский район),

В номинации «Одна дорога на двоих»:

  • 1 место – семья Крыгиных (г. Тула),
  • 2 место – семья Трефиловых (Тепло-Огаревский район),
  • 3 место – семья Селезневых (г. Тула).

Победителями открытого онлайн-голосования, проводившегося на сайте областного минтруда, стали:

  • В номинации «Красота материнства» – семья Щербаковых
  • (г. Новомосковск),
  • В номинации «Сила отцовства» – семья Устиновых (Щекинский район),
  • В номинации «Многодетность – много детства» – семья Синяковых (Узловский район),
  • В номинации «Одна дорога на двоих» - семья Котовых (г. Ефремов).

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +4
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