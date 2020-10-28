В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей

Фото: mintrud.tularegion.ru

Всего на рассмотрение жюри поступило порядка 350 снимков из 19 муниципалитетов области.

В Тульской области завершился IV региональный фотоконкурс «Мы – семья!». В нём приняла участие 291 семья из 19 муниципалитетов Тульской области. Семьи-участники представили порядка 350 фоторабот.

Больше всего снимков прислали жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекинского района. На заседании конкурсной комиссии определены победители и призеры фотоконкурса:

В номинации «Красота материнства»:

1 место – семья Вишняковых (г. Новомосковск),

2 место – семья Строгановых (г. Ефремов), семья Терешкиных (г. Тула),

3 место – семья Чертилиных (Щекинский район),

В номинации «Сила отцовства»:

1 место – семья Качуриных (Богородицкий район),

2 место – семья Котович (Щекинский район),

3 место – семья Мизоревых (г. Новомосковск),

В номинации «Многодетность – много детства»:

1 место – семья Рыбиных (Киреевский район),

2 место – семья Гаврилиных (Дубенский район),

3 место – семья Захарян (Щекинский район),

В номинации «Одна дорога на двоих»:

1 место – семья Крыгиных (г. Тула),

2 место – семья Трефиловых (Тепло-Огаревский район),

3 место – семья Селезневых (г. Тула).

Победителями открытого онлайн-голосования, проводившегося на сайте областного минтруда, стали: