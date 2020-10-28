Фото: mintrud.tularegion.ru
В Туле завершился фотоконкурс «Мы – семья!»: публикуем работы победителей
Всего на рассмотрение жюри поступило порядка 350 снимков из 19 муниципалитетов области.
В Тульской области завершился IV региональный фотоконкурс «Мы – семья!». В нём приняла участие 291 семья из 19 муниципалитетов Тульской области. Семьи-участники представили порядка 350 фоторабот.
Больше всего снимков прислали жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекинского района. На заседании конкурсной комиссии определены победители и призеры фотоконкурса:
В номинации «Красота материнства»:
- 1 место – семья Вишняковых (г. Новомосковск),
- 2 место – семья Строгановых (г. Ефремов), семья Терешкиных (г. Тула),
- 3 место – семья Чертилиных (Щекинский район),
В номинации «Сила отцовства»:
- 1 место – семья Качуриных (Богородицкий район),
- 2 место – семья Котович (Щекинский район),
- 3 место – семья Мизоревых (г. Новомосковск),
В номинации «Многодетность – много детства»:
- 1 место – семья Рыбиных (Киреевский район),
- 2 место – семья Гаврилиных (Дубенский район),
- 3 место – семья Захарян (Щекинский район),
В номинации «Одна дорога на двоих»:
- 1 место – семья Крыгиных (г. Тула),
- 2 место – семья Трефиловых (Тепло-Огаревский район),
- 3 место – семья Селезневых (г. Тула).
Победителями открытого онлайн-голосования, проводившегося на сайте областного минтруда, стали:
- В номинации «Красота материнства» – семья Щербаковых
- (г. Новомосковск),
- В номинации «Сила отцовства» – семья Устиновых (Щекинский район),
- В номинации «Многодетность – много детства» – семья Синяковых (Узловский район),
- В номинации «Одна дорога на двоих» - семья Котовых (г. Ефремов).
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