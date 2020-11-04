В октябре за нарушения режима самоизоляции туляков оштрафовали почти на 300 тысяч рублей

Об этом сообщает Управление Судебного департамента.

В октябре 2020 года в Центральный районный суд Тулы поступило 282 дела о нарушениях гражданами режима самоизоляции. В данный момент рассмотрено 94.

Из них:

85 дел по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности);

9 — по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, либо невыполнение в установленный срок выданного законного предписания (постановления) или требования органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).

Как сообщает Управление Судебного департамента, по всем делам граждане признаны виновными. Общая сумма штрафов составила 272 300 рублей.