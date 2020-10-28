Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Сведения предоставлены по итогам лабораторного изучения проб, взятых с 19 по 25 октября в разных районах города.

Согласно заключениям специалистов, самая жёсткая вода течёт в трубах Привокзального района Тулы – этот показатель там составляет 8,2-9,6 градусов при нормативном значении – 7,0 (10,0).

В Советском районе жесткость немного ниже – 8,0-8,4 градуса. Далее следует Заречье – 6,4-8,4 градуса. В Центральном районе этот показатель составляет 5,2-8,0 единиц, а самая мягкая вода течёт в Пролетарском районе – 5,2-5,6 градусов.

Показатели по мутности и содержанию железа не превышают допустимых норм. Каких-либо бактерий в тульской воде не обнаружено.