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В Ревякино приехал мобильный медицинский комплекс
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Ревякино приехал мобильный медицинский комплекс

Жители смогли сделать флюорографию и проконсультироваться у врачей-специалистов.

Врачи мобильного комплекса «Взрослое здоровье» осмотрели жителей поселка Ревякино Ясногорского района. Пациенты смогли сделать флюорографию и проконсультироваться у офтальмолога. Женщины посетили гинеколога и сделали маммографию.

Также в поселковой поликлинике пациентов принимали кардиолог, эндокринолог и врач функциональной диагностики, который проводил обследование сосудов шеи.

– Пациентов для осмотра в мобильном комплексе заранее определяют врачи районной поликлиники. Это жители, имеющие хронические заболевания, которые нуждаются в консультации областных специалистов. Сегодня был осмотрен 121 человек. Те, кто нуждается в дополнительном обследовании, получили направления в областной клинико-диагностический центр, – рассказала эндокринолог Татьяна Куликова.

В Тульской области работают девять  мобильных медицинских комплексов. Два из них поступили в регион в этом году – в них имеются кабинеты для приема, лабораторное и диагностическое оборудование.

В этом году мобильный комплекс «Взрослое здоровье» выезжал в районы области пять раз. Врачи обследовали около 600 жителей, каждый третий из них был направлен на дообследование по месту жительства, около 15% получили направление в диагностический центр.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:53 +2
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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