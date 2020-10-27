Немобильно! «Городские проекты» осмотрели тротуары на ул. Октябрьской

Автор Полина Салькова. Автор статьи «Городских проектов» Дмитрий Симонов. Фото Полины Сальковой.

Тульское отделение организации Ильи Варламова и Максима Каца провели исследование тротуаров на ул. Октябрьская на предмет благоустройства их для передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Сейчас все большую популярность набирают средства индивидуальной мобильности – самокаты, скейтборды, гироскутеры и т. д. «Городские проекты» провели исследование насколько комфортны улицы города для такого вида транспорта. Активисты вышли на ул. Октябрьская.

В группе организации во «ВКонтакте» опубликовали подробное исследование с проблемными местами улицы. Также они представили решения ситуаций с тротуарами в конкретных местах. Все материалы направлены в администрацию города Тулы.

комфортна ли ул. Октябрьская для пешеходов?

2020 год стал рывком с использованием различных средств индивидуальной мобильности в Туле. Это самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, роликовые коньки, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Помимо этого по тротуарам проезжают велосипедисты, детские и инвалидные коляски.

Очень много тем было поднято как в СМИ, так и на ТВ насчет наших дорог и тротуаров. В новостях часто нам показывают отличные сюжеты, о ремонте дорог и с этим я абсолютно согласен — изменения за последние годы в Туле в дорожном деле есть, но на большинстве улиц как, например, Октябрьская, этого ремонта нет и гражданам, которые передвигаются на своем транспорте, как самокат, испытывают неудобство.

Вот примеры:

Ул. Октябрьская, 60. Тротуар с асфальтом не стыкуются.

Ул. Октябрьская, 46. Резкий спуск.

Ул. Октябрьская, 20. Очень высокий пандус с резким скачком.

Как сообщили в Зареченском теруправлении, улицу Октябрьскую отремонтируют в 2021 году.

Неужели в Туле совсем нет хороших дорог и примеров для этого?

Это неправда, есть и с этих улиц и тротуаров нужно брать пример! Совсем недавно пару лет назад наша Казанская набережная Тулы была заброшена, но сейчас всё изменилось, появились идеальные зоны для пешеходов, отдельные выделенные полосы для тех, кто на транспорте, и все довольны. Тротуары у драмтеатра тоже в хорошем состоянии и имеют велодорожку.

Также ситуацию с тротуарами прокомментировал глава тульского отделения организации «Городские проекты» Александр Шишкин: «В городе этим никогда плотно и комплексно не занимались, а те велополосы, которые есть сейчас, трудно назвать хорошими. Это просто разметка, сделанная на обычном пешеходной дорожке. Хорошие тротуары помогают маломобильному населению, помогают использовать средства индивидуальной мобильности. Просто комфортно передвигаться по городу, не боясь подвернуть ногу».

Сюда можно сообщить идеи о благоустройстве города: