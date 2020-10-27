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Туляки вправе отказаться от платных допуслуг при получении кредита
Фото pixabay.com

Туляки вправе отказаться от платных допуслуг при получении кредита

Такое разъяснение выпустили Банк России и Роспотребнадзор.

Банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы не должны навязывать заемщикам платные дополнительные услуги при оформлении кредита. 

Сегодня нередко заемщики обнаруживают, что в кредитный договор включены пункты с дополнительными сервисами и в них уже заранее проставлены галочки от имени клиента о согласии на получение. Как правило, плата за эти услуги добавляется к сумме кредита и на нее также начисляются проценты, отмечают в тульском отделении Банка России.

По закону о защите прав потребителей клиенты могут не соглашаться на любые дополнительные услуги при оформлении кредита (за исключением страхования недвижимости при ипотеке).

И даже если клиент уже согласился и оплатил, например, добровольную страховку, он вправе от них отказаться в любое время. Правда, деньги за них ему могут вернуть не полностью, а пропорционально сроку, который остался до конца действия страхового периода.

Если финансовая организация нарушает ваши права, вы можете пожаловаться на нее в Банк России.

За январь-сентябрь 2020 года от жителей Тульской области поступило около 40 жалоб на навязывание дополнительных услуг со стороны сотрудников банков

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