Три совета предпринимателям от мировых брендов и экспертов

Этот год стал проверкой на прочность для большинства сфер бизнеса.

Мы собрали рабочие методы от экспертов и известных мировых компаний, которые помогут с успехом пройти этот сложный период.

Берите лучшее на «постоянку»

Есть хорошее мнение, что сложности – это возможности. А почему бы не перенести наиболее удачные решения этого ковидного года в привычные практики? Например, ввести постоянную удаленку для части сотрудников, ведь дистанционная работа уже показала хорошие результаты.

Это позволит сократить расходы на аренду офиса, коммунальные услуги и уборку, ведь можно снять помещение меньше.

Бережливость – путь к успеху

Многие мировые компании, названия которых вы наверняка слышали, очень взвешенно относятся к тратам на нужды бизнеса, а их основатели – настоящие аскеты. Вспомним хотя бы Марка Цукерберга, который выбирает простую одежду, не отдыхает на дорогих курортах и не имеет личного вертолета. Не исключаем, что умение экономить позволило ему добиться таких высот.

Ну и конечно же, помимо офисных трат берегите главный ресурс: свое время и здоровье. Шведы называют оптимальным режим трех восьмерок: 8*8*8. Восемь часов на сон, восемь на работу, а еще восемь на семью. Попробуйте придерживаться этого графика и сами заметите, как ваше самочувствие, настроение и результаты бизнеса пойдут вверх.

Ищите новое применение старым вещам

Попробуйте по-новому использовать те ресурсы, что у вас уже есть. Например, на пустующие окна своего магазина повесьте рекламные плакаты или объявления. А дополнительных клиентов пробуйте привлечь при помощи… SMS. Уже несколько лет предприниматели нашего региона делают таргетированную рекламу своих услуг при помощи SMS-сервиса.

К примеру, Tele2 дает доступ в специальную систему, где пользователь создает SMS-рассылки и выбирает тип получателя. Например, парикмахерская может отправить сообщения о новых услугах женщинам из определенного района города, а магазин – проинформирует собственных клиентов об акциях. Можно выбрать пол, возраст, место жительства получателя и многое другое.

Важно, что рассылки делаются только тем абонентам, кто дал на это согласие. А значит, ваше сообщение попадет точно в цель и поможет достичь успеха.



