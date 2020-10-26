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В Тульской области школьников средних и старших классов могут отправить на дистанционку

В Тульской области школьников средних и старших классов могут отправить на дистанционку

После каникул – удаленка. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин допустил принятие такого решения.

Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона. Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что с 26 октября все тульские школы отправились на двухнедельные каникулы. Тем временем продолжается мониторинг заболеваемости COVID-19 в детских садах, кружках и секциях.
 
Губернатор дал министру поручение приготовиться к возможному дистанционному обучению: после каникул ученики средних и старших классов могут быть переведены на удаленку.
 
- Мы не должны останавливать работу детсадов и обучение школьников до 6 класса включительно, — сказал Дюмин. — Если учителя болеют, заменяйте их студентами — педагогами 3−4 курса. В связи с нагрузкой на педсостав и исходя из их возраста, поручаю привлечь к обучению детей студентов старших курсов. Старшие дети могут быть переведены на дистант.
Сюжет: Коронавирус
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