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За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области составил 38%

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области составил 38%

Увеличилось число заболевших среди жителей в возрасте 65+.

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин, говоря о новых коронавирусных ограничениях в регионе, отметил:
 
- Чтобы не запрыгивать в вагон уходящего поезда, мы с вами должны сделать шаги на опережение. Это касается учреждений образования, спорта, самоизоляции для жителей 65+.
 
Глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что за неделю в регионе зарегистрировано 8060 случаев ОРЗ и 543 — внебольничной пневмонии. Это на 38% выше, чем на прошлой неделе.
 
Средний суточный темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,65. Среди населения старше 65 лет на 7% увеличилось количество случаев заболевания.
 
Всего с начала пандемии 11 344 жителя Тульской области вернулись из-за границы. 10 200 человек сделали тесты на COVID-19 — результаты отрицательные. Около 1200 туляков не представили эти данные.
Сюжет: Коронавирус
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