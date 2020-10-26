За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области составил 38%

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин, говоря о новых коронавирусных ограничениях в регионе, отметил:

- Чтобы не запрыгивать в вагон уходящего поезда, мы с вами должны сделать шаги на опережение. Это касается учреждений образования, спорта, самоизоляции для жителей 65+.

Глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что за неделю в регионе зарегистрировано 8060 случаев ОРЗ и 543 — внебольничной пневмонии. Это на 38% выше, чем на прошлой неделе.

Средний суточный темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,65. Среди населения старше 65 лет на 7% увеличилось количество случаев заболевания.

Всего с начала пандемии 11 344 жителя Тульской области вернулись из-за границы. 10 200 человек сделали тесты на COVID-19 — результаты отрицательные. Около 1200 туляков не представили эти данные.