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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 26 октября

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 26 октября

Публикуем актуальные данные.

По данным регионального оперштаба, с 20 по 26 октября в Тульской области зарегистрировано 618 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов.

Статистика за все время в регионе такова:

Самые зараженные COVID-19 города в регионе за весь период — Тула (4288 случаев), Новомосковск (757), Ефремов (593) и Алексин (545).

Детализация по населенным пунктам:

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Автор: Кристина Вернигорина
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