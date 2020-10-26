Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 26 октября
Публикуем актуальные данные.
По данным регионального оперштаба, с 20 по 26 октября в Тульской области зарегистрировано 618 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов.
Статистика за все время в регионе такова:
Самые зараженные COVID-19 города в регионе за весь период — Тула (4288 случаев), Новомосковск (757), Ефремов (593) и Алексин (545).
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:02, 17 612 2
сегодня, в 10:43, 39 2085 3
вчера, в 10:34, 111 6801 1
24 октября, в 10:47, 50 5760 -1
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