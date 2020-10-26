Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 26 октября

По данным регионального оперштаба, с 20 по 26 октября в Тульской области зарегистрировано 618 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов.

Статистика за все время в регионе такова:

Самые зараженные COVID-19 города в регионе за весь период — Тула (4288 случаев), Новомосковск (757), Ефремов (593) и Алексин (545).

Детализация по населенным пунктам: