В Туле прохожие поймали мужчину, который протыкал ножом колеса автомобилей

Вечером 25 октября шедшие мимо одного из детских садиков на ул. Тимирязева в Туле женщина и девушка обратили внимание на мужчину, который слишком близко подходил к припаркованным машинам. Заметив, что колеса двух автомобилей сдуты, очевидцы поняли, что тот пробивал ножом колеса. После этого женщина подбежала к проходящей мимо паре и попросила мужчину помочь ей задержать злоумышленника до приезда полицейских.

Стоит отметить, мужчина вел себя достаточно нервно, пытался уйти и заявлял, что ничего не совершал, а прохожие не имеют права его задерживать. То же самое он сказал оперативно прибывшим на место сотрудникам полиции. Тем не менее стражи порядка, дождавшись владельца одного из автомобилей с пробитыми колесами, отвезли всех в райотдел.

«Подозреваемому 54 года. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы поступка мужчины, который на момент доставления в райотдел находился в состоянии алкогольного опьянения», - прокомментировали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.